Yale prezentuje nowy inteligentny zamek do szafek

Yale wprowadził na rynek nowy zamek do szafki Yale Smart Cabinet Lock, rozszerzając swą linię produktów do inteligentnego przechowywania.

Ten inteligentny zamek, który jest już dostępny w sprzedaży, został zaprojektowany tak, aby idealnie wpasować się w codzienność każdego użytkownika. Doskonały dla rodziców, którzy chcą zabezpieczyć swój dom przed dziećmi, właścicieli nieruchomości na wynajem, którzy chcą w prosty sposób chronić swoje rzeczy przed wzrokiem gości oraz dla każdego, kto chce uprościć dostęp do szafek i szuflad dla pomocy domowej lub innych osób oferujących usługi domowe.

Inteligentny zamek do szafki Yale

Smart Cabinet Lock to inteligentne urządzenie zabezpieczające, które bez trudu wpasuje się w każdy dom. Ten ultra kompaktowy zamek można łatwo zamontować w większości szafek i szuflad, aby był całkowicie niewidoczny. Zapewni on rodzinie bezpieczniejszy sposób przechowywania leków, środków czystości, a nawet smakołyków w bezpiecznie zamkniętych szafkach.

Zamek można w pełni kontrolować za pomocą aplikacji mobilnej Yale Access. Umożliwia zamykanie, otwieranie i udzielanie dostępu do szafki zaufanym osobom za pomocą tymczasowych lub stałych wirtualnych kluczy za naciśnięciem przycisku z dowolnego miejsca. Dzięki powiadomieniom i monitorowaniu aktywności w aplikacji Yale Access użytkownik wie, kto i kiedy ma dostęp do jego szafki lub szuflady. Inteligentny zamek wysyła również powiadomienia, gdy bateria jest bliska wyczerpania. Dostęp do zawartości szafek jest możliwy nawet po całkowitym wyczerpaniu baterii, ponieważ zamek odblokuje się automatycznie.

Proste zabezpieczenie przed dziećmi dla każdego domu

Kto ma dzieci, ten wie, jak trudno utrzymać ich małe rączki z dala od niebezpiecznych przedmiotów, takich jak środki czystości, narzędzia, alkohol czy lekarstwa. Inteligentny zamek do szafki Yale ułatwi zabezpieczenie domu przed dziećmi, ponieważ wszystko, co należy trzymać od nich z dala, można bezpiecznie schować.

Dotyczy to również przechowywania rzeczy niekoniecznie związanych z bezpośrednim zagrożeniem dla dzieci. Jeśli w domu znajduje się niezdrowa żywność, szafka zamknięta na inteligentny zamek, zapewni zabezpieczenie. Potajemne wędrówki dzieci do szafki ze smakołykami już nam nie grożą – aplikacja Yale Access daje rodzicom możliwość sprawdzenia historii dostępu do szuflad i szafek, a powiadomienia wysyłane bezpośrednio na telefon, pozwalają zobaczyć dokładnie, kiedy te szafki były otwierane. Dzięki temu zawsze mamy pewność, że zawartość pozostanie nienaruszona.

Za pomocą inteligentnego zamka do szafki można zabezpieczyć wszystkie przedmioty pozostawione w biurze podczas pracy w domu tak, by były poza zasięgiem dzieci. Umieszczając Smart Cabinet Lock w szafkach i szufladach, służbowy laptop lub ważne akta klientów będą bezpieczne. Przechowywanie ich pod kluczem, gdy nie są w użyciu, uniemożliwi dziecku włączenie laptopa czy omyłkowe usunięcie ważnego pliku.

Łatwy dostęp dla osób oferujących usługi domowe

Inteligentny zamek do szafek, pozwala wykonywać prace domowe płynniej, jednocześnie chroniąc rodzinę. Zamek można zaprogramować tak, aby blokował się automatycznie po zamknięciu drzwi szafki lub szuflady, zapewniając stałą ochronę dzieci przed niebezpiecznymi przedmiotami.

Zaufani usługodawcy mogą uzyskać dostęp do wszelkich niezbędnych materiałów przechowywanych w szafce dzięki zdalnym funkcjom, które zapewnia mostek Wi-Fi Yale Connect Bridge. Kiedy pomoc domowa potrzebuje dostępu do środków czyszczących, a hydraulik musi pilnie dostać się do szuflady z narzędziami, można im to udostępnić w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

Można też dodać klawiaturę Yale, która pozwoli odblokować szafki i szuflady bez użycia telefonu. Jeśli więc telefon użytkownika zawiedzie, zarówno on, jak i zaufani dostawcy usług nadal będą mogli dostać się do szafki i znajdujących się w niej przedmiotów. Inteligentny zamek oferuje elastyczność i wygodę, pozwalając wynajętym dostawcom usług wykonywać zadania, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo Twojej rodzinie.

Uproszczony sposób przechowywania dla najemców i właścicieli nieruchomości

Wynajmując swoją nieruchomość jako dom letniskowy, użytkownicy bez trudu mogą zabezpieczyć wszelkie cenne przedmioty przed gośćmi. Po powrocie do nieruchomości, uzyskanie natychmiastowego dostępu do swoich rzeczy jest możliwe dzięki aplikacji Yale Access lub poleceniom głosowym z pomocą ulubionego asystenta głosowego, jak Asystent Google*, HomeKit czy Amazon Alexa*. Dla jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa, użytkownik otrzyma również bezpośrednie powiadomienie na telefon, jeśli zamek zostanie otwarty lub naruszony.

Smart Cabinet Lock jest również idealny dla najemców. Inteligentny zamek do szafki pomoże ukryć wszystko, od przyborów toaletowych i przedmiotów osobistych po określone artykuły spożywcze, zarówno w miejscach wspólnego użytkowania, jak i prywatnych. Wszystko, co chcemy zachować w ukryciu, pozostanie poza zasięgiem wzroku każdego, z kim dzielimy mieszkanie.

Ten ekscytujący nowy produkt jest już dostępny w sprzedaży. Kliknij tutaj, aby kupić nowy inteligentny zamek do szafek i doświadczyć korzyści, jakie może przynieść całej rodzinie.

*Asystent Google i Amazon Alexa wymagają mostka Wi-Fi Yale Connect.