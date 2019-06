ionnalee powraca do Polski

ionnalee to solowy projekt Jonny Emily Lee – twórczyni elektronicznego i audiowizualnego projektu iamamiwhoami. Szwedzka wokalistka zagra 26.10.2019 w Warszawskiej Pradze Centrum.

Po ostatnim wyprzedanym koncercie, artystka na jesieni wróci do Polski, aby zaprezentować swój materiał w zupełnie nowym miejscu na mapie Warszawy – Praga Centum, którego otwarcie odbędzie się już niebawem.

Jonna to szwedzka wokalistka, autorka tekstów, producentka muzyczna oraz reżyserka wielu wizualnych projektów. Razem z pozostałymi członkami grupy iamamiwhoami artystka wydała 3 albumy, zaś jako Jonna Lee – 2 albumy. ionnalee to nowy pseudonim, pod którym Jonna nagrała wydaną w lutym 2018 roku płytę „Everyone Afraid to Be Forgotten”. Brzmienia, w jakich obraca się artystka określane są jako synth-pop, indie pop czy dream pop.

Bilety dostępne od piątku 29.03.2019 o 9:00 www.followthestep.com, w bileteriach Biletomat.pl – bilety online, Eventim.pl, ebilet.pl, Going., GoOut i Ticketmaster Polska oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży empik, Saturn Polska i MediaMarkt Polska.

