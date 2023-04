Aktualizacja Insta360 X3: tryb kamery internetowej i inne nowości

Firma Insta360 ogłosiła dziś wydanie nowej wersji oprogramowania dla swojej flagowej kamery sportowej 360, Insta360 X3. Firmware wprowadza kolejną rundę aktualizacji X3, w tym tryb kamery internetowej. Dzięki temu X3 może być używany jako standardowa kamera internetowa lub kamera internetowa 360, otwierając nowe możliwości dla konferencji. W trybie kamery internetowej możesz wybrać jeden z trzech różnych kątów kamery, w tym dowolną stronę X3 lub pełny obraz 360 stopni podzielony na pół poziomo na ekranie. To sprawia, że niezwykle łatwo jest uchwycić pełny widok sali konferencyjnej lub konferencji, po prostu montując X3 na środku stołu.

Niezależnie od tego, czy łączysz się ze współpracownikami, klientami czy przyjaciółmi, tryb kamery internetowej z pewnością sprawi, że twoje spotkania będą bardziej wciągające. Po prostu podłącz X3 do komputera przez USB, a X3 zostanie zarejestrowany na komputerze i będzie można go wybrać jako kamerę internetową podczas korzystania z oprogramowania takiego jak Skype lub Zoom (będzie wyświetlany jako „Insta360 X3” w sekcji „Wideo”). Używanie przednich przycisków na X3 przełącza między przednią soczewką, tylną soczewką lub podzielonym widokiem. Zaleca się używanie go ze statywem uniwersalnym Insta360.

Technologia PureShot oparta na sztucznej inteligencji została zrewitalizowana, aby umożliwić wyraźniejsze zdjęcia przy mniejszym szumie. W połączeniu z dwoma przetwornikami 1/2″ X3, możesz teraz rejestrować wyższej jakości krajobrazy, sceny miejskie, a nawet selfie w oszałamiającej rozdzielczości 72 megapikseli. Ta poprawa jest zauważalna w każdych warunkach fotografowania, ale jest szczególnie korzystna w sytuacjach fotografowania przy słabym oświetleniu.

Ponadto możliwe jest teraz importowanie z aplikacji Insta360 do Studio. Oznacza to, że użytkownicy mogą zacząć kadrować wideo 360 na swoim telefonie, a następnie zastosować ostatnie poprawki w pakiecie oprogramowania do edycji na komputerze. Ta funkcja odblokowuje popularne funkcje edycji mobilnej, w tym ViewFinder, klatki kluczowe i Deep Track na PC.

Aktualizacja jest już dostępna do pobrania za pośrednictwem strony internetowej Insta360, aplikacji (iOS i Android) oraz Studio (Mac i Windows).

X3 jest jednym z bestsellerów nie bez powodu – to uniwersalna kamera akcji 360, dająca stabilne wideo 5,7K 360. Insta360 X3 jest dostępna w sklepie Insta360 i u wybranych sprzedawców detalicznych.