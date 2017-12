AI napisało kolejny rozdział „Harry’ego Pottera”

Jeśli myśleliście, że przeczytaliście już wszystkie historie osadzone w świecie czarodzieja z Hogwartu, to jesteście w błędzie. Sztuczna inteligencja zaprogramowana przez programistów z Botnik Studios właśnie napisała kolejną, bazującą na… wszystkich siedmiu książkach J. K. Rowling naraz!

Rozdział zatytułowany „The Handsome One” („Przystojniak”) pochodzi z książki „Harry Potter i Portret Czegoś, Co Wyglądało Jak Duży Stos Popiołów” i ma trzy strony. Fabularnie odbiega on nieco od kanonu i prezentuje mrożące krew w żyłach wydarzenia (w szczególności zdanie „Ron zauważył Harry’ego i natychmiast zaczął jeść rodzinę Hermiony” pachnie przemocą domową), ale to nie o fabułę tutaj chodzi, a o imitację stylu pisarki. Ten zaś został całkiem nieźle zachowany: bot dostał w końcu do przeanalizowania wszystkie siedem tomów głównego cyklu.

Algorytm zastosowany przez Botnik Studios nie wyprodukował standardowej dla generowanego tekstu „sałatki słownej”, ale czytelne zdania. To dzięki specjalnemu skonstruowaniu narzędzi: podczas programowania drużyna z Botnik Studios współpracowała z wieloma pisarzami, którzy doradzili, w jaki sposób zaprogramować strukturę zdań i skonstruować tekst. W efekcie zamiast standardowego skryptu Markowa otrzymano tekst zachowujący gramatyczną poprawność i podział na narrację i dialogi, na dodatek poprawnie rozpoznający idiomy i zwyczajowe wyrażenia. Narzędzie pt-voicebox dostępne jest do pobrania za darmo w internecie.