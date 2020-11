Agent 007 James Bond w HBO i HBO GO

Już od 1 grudnia na fanów kina czeka wielka niespodzianka – do HBO GO dodane zostaną wszystkie filmy o kultowym agencie 007 Jamesie Bondzie. Dzięki całej kolekcji filmów fani będą mogli wrócić do każdego tytułu i każdej kreacji bondowskiej. W kolejnych miesiącach filmy będą również emitowane w HBO i Cinemax.

Widzowie poznali Jamesa Bonda, bohatera cyklu powieści Iana Flemminga, w 1962 roku w filmie szpiegowskim Doktor No. Agent 007 miał wówczas twarz legendarnego Seana Connery’ego. Szkocki aktor, który nadał Bondowi nieodparty urok, zagrał łącznie w pięciu filmach (Pozdrowienia z Rosji, Goldfinger, Operacja Piorun, Żyje się tylko dwa razy i Diamenty są wieczne) oraz produkcji Nigdy nie mów nigdy, która nie jest oficjalnie uznawana za część serii o agencie 007. W przerwie między jego przedostatnią i ostatnią rolą Bonda zastąpił go na ekranie aktor George Lazenby, który wystąpił w osobnym sequelu W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. Lazenby był najmłodszym Bondem (miał zaledwie 30 lat, kiedy kręcono zdjęcia) i powierzono mu tę rolę tylko raz. Dostępna w HBO GO kolekcja filmów obejmować będzie nie tylko wspomniany sequel, ale także parodię Bonda Casino Royale (1967), luźno opartą na pierwszej powieści Iana Fleminga.

W 1973 roku w roli słynnego agenta 007 po raz pierwszy wystąpił brytyjski aktor Roger Moore, którego zobaczyć możemy w łącznie siedmiu filmach o Bondzie (Żyj i pozwól żyć, Człowiek ze złotym pistoletem, Szpieg, który mnie kochał, Moonraker, Tylko dla twoich oczu, Ośmiorniczka oraz Zabójczy widok). Pod koniec lat 80. rolę Bonda przejął dwukrotnie Timothy Dalton w filmach W obliczu śmierci i Licencja na zabijanie. Oba te filmy pokazują bardziej wrażliwą stronę agenta 007 oraz w większym stopniu skupiają się na dynamicznych scenach akcji.

W 1995 roku w roli Jamesa Bonda zadebiutował Pierce Brosnan w filmie GoldenEye. Brosnan, który miał elegancję Connery’ego i charyzmę Moore’a zagrał w czterech filmach z serii (poza GoldenEye, również Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało i Śmierć nadejdzie jutro), które były klasycznymi hollywoodzkimi hitami filmowymi z końca lat 90. Obecnie w rolę agenta 007 wciela się Daniel Craig, który po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie jako Bond w 2006 roku w filmie Casino Royale, uznawanym za najlepszy film z tej serii. Trzy kolejne filmy z cyklu z jego udziałem (007 Quantum of Solace, Skyfall i Spectre) wyraźnie odróżniają się od wcześniejszych części i stylistyki, do której przyzwyczajeni byli widzowie, pokazując Boda z jego wadami, ale też ludzkim obliczem.

Filmy o agencie Jamesie Bondzie:

Spectre

Reżyseria: Sam Mendes; Obsada: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Wishaw, Naomie Harris | Rok produkcji: 2015

Skyfall

Reżyseria: Sam Mendes; Obsada: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Ben Whishaw | Rok produkcji: 2012

007 Quantum of Solace (Quantum of Solace)

Reżyseria: Marc Forster; Obsada: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright | Rok produkcji: 2008

Casino Royale

Reżyseria: Martin Campbell; Obsada: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright | Rok produkcji: 2006

Śmierć nadejdzie jutro (Die Another Day)

Reżyseria: Lee Tamahori; Obsada: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune, John Cleese, Judi Dench | Rok produkcji: 2002

Świat to za mało (The World Is Not Enough)

Reżyseria: Michael Apted; Obsada: Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert, Carlyle, Denise Richards, Judi Dench, John Cleese | Rok produkcji: 1999

Jutro nie umiera nigdy (Tomorrow Never Dies)

Reżyseria: Roger Spottiswoode; Obsada: Pierce Brosnan, Johnathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Ricky Jay, Götz Otto, Joe Don Baker, Judi Dench | Rok produkcji: 1997

GoldenEye

Reżyseria: Martin Campbell; Obsada: Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Don Baker, Judi Dench | Rok produkcji: 1995

Licencja na zabijanie (Licence to Kill)

Reżyseria: John Glen; Obsada: Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi, Talisa Soto, Frank McRae, David Hedison | Rok produkcji: 1989

W obliczu śmierci (The Living Daylights)

Reżyseria: John Glen; Obsada: Timothy Dalton, Andreas Wisnewski, Art Malik, Caroline Bliss, Desmond Llewelyn, Geoffrey Keen, Jeroen Krabbé, Joe Don Baker | Rok produkcji: 1987

Zabójczy widok (A View to a Kill)

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts, Grace Jones, Patrick Macnee, Patrick Buchau, Desmond Llewelyn, Lois Maxwell | Rok produkcji: 1985

Nigdy nie mów nigdy (Never Say Never Again)

Reżyseria: Irvin Kershner; Obsada: Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara Carrera, Kim Basinger, Rowan Atkinson | Rok produkcji: 1983

Ośmiorniczka (Octopussy)

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan, Kristina Wayborn, Kabir Bedi, Steven Berkoff | Rok produkcji: 1983

Tylko dla twoich oczu (For Your Eyes Only)

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Carole Bouquet, Chaim Topol, Julian Glover, Lynn-Holly Johnson, Cassandra Harris | Rok produkcji: 1981

Moonraker

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel, Corinne Cléry, Bernard Lee, Geoffrey Keen | Rok produkcji: 1979

Szpieg, który mnie kochał (The Spy Who Loved Me)

James Bond (Roger Moore) bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel, Caroline Munro, Walter Gotell, Geoffrey Keen | Rok produkcji: 1977

Człowiek ze złotym pistoletem (The Man with the Golden Gun)

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland, Maud Adams, Hervé Villechaize, Clifton James, Richard Loo, Soon-tek Oh | Rok produkcji: 1974

Żyj i pozwól umrzeć (Live and Let Die)

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James, Julius Harris, Geoffrey Holder, David Hedison, Gloria Hendry | Rok produkcji: 1973

Diamenty są wieczne (Diamonds Are Forever)

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray, Lana Wood, Bruce Cabot, Jimmy Dean, Lois Maxwell | Rok produkcji: 1971

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (On Her Majesty´s Secret Service)

Reżyseria: Peter R. Hunt; Obsada: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee | Rok produkcji: 1969

Żyje się tylko dwa razy (You Only Live Twice)

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Sean Connery, Akiko Wakizashi, Mie Hama, Teru Shimada, Karin Dor, Donald Pleasence, Bernard Lee a Lois Maxwell | Rok produkcji: 1967

Casino Royale

Reżyseria: Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, Richard Talmadge, Val Guest; Obsada: David Niven, Peter Sellers, Ursula Andress, Orson Welles, Joanna Pettet, Woody Allen, Deborah Kerr, John Huston, Jean-Paul Belmondo, and Jacqueline Bisset | Rok produkcji: 1967

Operacja Piorun (Thunderball)

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nutter, Guy Doleman, Martine Beswick, Molly Peters | Rok produkcji: 1965

Goldfinger

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Sean Connery, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Harold Sakata, Honor Blackman, Tania Mallet, Bernard Lee | Rok produkcji: 1964

Pozdrowienia z Rosji (From Russia with Love)

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáriz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee | Rok produkcji: 1963

Doktor No (Dr. No)

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson | Rok produkcji: 1962