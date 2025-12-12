Clair Obscur: Expedition 33 z darmową aktualizacją „Thank You”

Sandfall Interactive ma powody do świętowania. Francuskie studio niezależne zdobyło prestiżowy tytuł Game of the Year podczas The Game Awards 2025, a wraz z nim aż dziewięć statuetek dla swojego debiutanckiego RPG-a Clair Obscur: Expedition 33. Z tej okazji twórcy – wspólnie z wydawcą Kepler Interactive – udostępnili darmową aktualizację „Thank You”, która jest ukłonem w stronę globalnej społeczności graczy.

Aktualizacja jest dostępna od dziś na wszystkich platformach i wprowadza sporo nowej zawartości. Największą nowością jest grywalna lokacja Verso’s Drafts – baśniowa, stylizowana na książkę przygoda powiązana z młodym Verso. Na graczy czekają nowe miejsca, świętujące Gestrale oraz mroczne, potężne zagrożenie.

Wśród dodatków znalazły się również nowe utwory muzyczne autorstwa Loriena Testarda, nagradzanego kompozytora ścieżki dźwiękowej gry. Muzyka trafiła już na platformy streamingowe. Fani endgame’u mogą zmierzyć się z nowymi, wymagającymi bossami w Endless Tower, zdobywając potężne Pictosy, stroje i ekwipunek.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji jest oficjalny tryb fotograficzny, pozwalający zatrzymać akcję i uwieczniać kluczowe momenty fabuły oraz walk. Aktualizacja dodaje też nowe wersje językowe (m.in. czeską, ukraińską, turecką i wietnamską), zwiększając liczbę obsługiwanych języków do 19, a także wsparcie FSR 4 z temporalnym upscalingiem i generowaniem klatek na kompatybilnych kartach AMD.

Nie zabrakło również poprawek jakości życia, usprawnień interfejsu i dalszej optymalizacji wydajności, także na przenośnych PC.

Podczas gali Clair Obscur: Expedition 33 zgarnęło m.in. nagrody za Najlepszą Grę Niezależną, Najlepsze RPG, Narrację, Reżyserię, Oprawę Artystyczną i Muzykę, a Jennifer English została wyróżniona za najlepszą rolę aktorską. Łącznie tytuł zdobył 9 nagród przy 12 nominacjach.

Gra, która zadebiutowała w kwietniu, sprzedała się już w ponad 5 milionach egzemplarzy i stała się jednym z najlepiej ocenianych tytułów 2025 roku. Clair Obscur: Expedition 33 jest dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC (GOG, Steam, Epic Games Store).