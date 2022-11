10 tipów, jak kupić tańsze gadżety

Coroczne wydarzenie sprzedażowe znane jako Czarny Piątek, w tym roku wypada 25 listopada. Black Friday to najlepszy czas w roku, aby kupić trochę gadżetów w dobrych cenach i, co najważniejsze, rozpocząć świąteczne zakupy.

Koszty życia były szczególnie brutalne w tym roku, a codzienne wydatki gwałtownie wzrosły. Od zakupów żywności po rachunki za energię, wszyscy ucierpieliśmy, więc nic dziwnego, że wiele osób martwi się o to, jak będą wyglądały tegoroczne święta. Jeśli należysz do tej grupy, zdecydowanie się na niektóre oferty w Czarny Piątek może z pewnością pomóc ci zaoszczędzić na prezentach, wymienić stare lub zepsute urządzenia i zaopatrzyć się w niezbędne przedmioty codziennego użytku. Ale zanim podejdziesz do kasy, pamiętaj o tych 10 wskazówkach dotyczących oszczędzania pieniędzy, gdy mierzysz się z wyprzedażami.Dobrych zakupów!

1 | Zrób listę i trzymaj się jej

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, która pomoże ci zaoszczędzić na Black Friday, jest sporządzenie listy i trzymanie się jej! W Czarny piątek łatwo być przytłoczonym i nadmiernie się ekscytować. Oferty pojawiają się absolutnie wszędzie, więc łatwo dać się ponieść emocjom i wydawać pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujesz. Stworzenie listy zakupów, które naprawdę chcesz kupić, pozwala skupić się na tym, co jest istotne i nie dawać się kusić, aby błądzić i zbierać rzeczy, z których nie masz pożytku. Nie tylko nie będziesz mieć później wyrzutów sumienia, ale oszczędzisz pieniądze, trzymając się ścisłego budżetu.

2 | Sprawdź sklep

Podczas zbliżania się do wyprzedaży w Czarny piątek, ważne jest, aby przeprowadzić odpowiedni research. Może to oznaczać sprawdzenie, czy znasz wszystkie fakty dotyczące produktu, którego szukasz, ale priorytetem powinno być również poczytanie o sprzedawcy lub firmie, od której chcesz kupić. Przed Czarnym piątkiem sprawdź sklep lub witrynę internetową i zbierz informacje na temat ich zasad dostawy i zwrotów, a także opinie klientów. Dzięki temu będziesz mieć lepsze wyobrażenie, czy sklep internetowy jest godny zaufania i jak długo zajmie dotarcie do ciebie paczki. Fajnie jest wydać znacznie mniej na dany produkt, ale jeśli nie pojawi się w twoim domu do stycznia przyszłego roku, może to nie być idealne rozwiązanie.

3 | Korzystaj z porównywarek

Podobnie jak w przypadku wyszukiwania sprzedawcy, ważne jest, aby znaleźć produkt, który chcesz kupić, i sprawdzić jego historię za pomocą narzędzia do sprawdzania cen. Często sprzedawcy detaliczni starają się zachęcić kupujących reklamowanymi oszczędnościami podczas Czarnego piątku, a nie rzeczywistą ceną. Niektórzy mogą również sztucznie podnosić cenę produktu w miesiącu poprzedzającym Czarny piątek tylko po to, aby przywrócić produkt do pierwotnej ceny w czasie wyprzedaży. To skutecznie sprawia, że myślisz, że kupujesz go znacznie taniej. Nie daj się więc zwieść i badaj cenę produktu od tylu sprzedawców, ilu możesz. Korzystając z witryn sprawdzających ceny lub które przedstawiają historię produktu, nie będziesz marnować czasu na zawyżoną lub wymyśloną cenę.

4 | Kupuj starsze modele

Wyprzedaże z okazji Czarnego piątku są wykorzystywane przez wielu detalistów i sklepy jako sposób na uporządkowanie magazynów z zeszłego sezonu w ramach przygotowań na wprowadzenie nowszych modeli. Powoduje to ogromne obniżki cen telewizorów, laptopów, tabletów i innych urządzeń, które mają zaledwie rok, tylko dlatego, że nie są najnowsze na rynku. Robiąc zakupy z rocznym opóźnieniem, możesz znaleźć jedne z najtańszych cen na topowe produkty, które nadal są na czasie.

5 | Zarejestruj konto

W zależności od sprzedawcy, u którego robisz zakupy, załóż konto, zapisz się do newslettera czy innej subskrypcji. Kiedy to zrobisz, zostaniesz powiadomiony o wszelkich ofertach i zniżkach, dzięki czemu możesz nawet natychmiast uzyskać to, czego chcesz. Oznacza to również często, że w kluczowym momencie nie musisz się martwić o wprowadzanie danych karty i ryzykować wyprzedanie przedmiotów z koszyka. Amazon Prime to jedna z najpopularniejszych usług, za którą ludzie płacą, aby mieć dostęp do ekskluzywnej oferty Amazona, ale istnieją tysiące sprzedawców, u których możesz utworzyć konto za darmo i nadal otrzymywać benefity, pozwalające oszczędzić pieniądze.

6 | Ustaw przypomnienia

Znalazłeś produkt, który ci się podoba? Ustaw przypomnienie na moment, gdy cena spadnie. W okresie poprzedzającym Czarny piątek wiele wczesnych ofert trafia do sprzedaży, oferując ogromne obniżki cen. Jednak w kluczowy weekend wiele cen się zmienia, więc aby upewnić się, że otrzymujesz najniższą możliwą cenę na swoje wybrane produkty, ustaw przypomnienia na stronie internetowej sprzedawcy, aby otrzymywać informację, kiedy produkt jest dostępny w magazynie i w danej kwocie.

7 | Odzyskaj różnicę w cenie

Gwarancja najniższej ceny w Czarny piątek ma miejsce, gdy konkretni sprzedawcy informują, że jeśli znajdziesz gdzieś indziej produkt taniej, oddadzą ci różnicę. Sprawdź, czy wybrany przez ciebie sprzedawca oferuje tego typu usługę. Większość z nich dopasuje cenę do konkurencji lub zaoferuje ci zwrot różnicy.

8 | Uważaj na kody rabatowe

W czasie przedświątecznych zakupów liczni sprzedawcy oferują też w wielu miejscach kody rabatowe. Warto zauważyć, że niektórzy nie pozwalają na ich używanie w połączeniu z już przecenionymi produktami. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich marek. Niektóre sklepy pozwalają np. na łączenie kodów obniżających ceny z tymi pozwalającymi na uzyskanie bezpłatnej dostawy.

9 | Zacznij zakupy wcześniej

Z roku na rok Czarny piątek jest najpopularniejszym wydarzeniem zakupowym, więc wielu sprzedawców detalicznych ogłasza swoje oferty wcześniej. Niektóre z nich postawiły nawet na nazywanie promocji Black Week. Zwykle ludzie będą czekać na oficjalny Black Friday, ale wcześniejsze decyzje mogą pomóc ci szybko dokonać zakupów bez szalonego pośpiechu i zapewnić, że otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w najniższych cenach. Po co czekać?!

10 | Nie zapomnij o Cyber Monday!

Poniedziałek po Black Friday (28 listopada) to Cyber Monday, czyli kolejny dzień wyprzedażowy, podczas którego możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy na prezentach i niezbędnych gadżetach. Historycznie Czarny piątek koncentrował się na ofertach w sklepach, podczas gdy Cyber Monday był stricte online. To zmieniło się w ostatnich latach, mimo że Cyber poniedziałek często otrzymuje większe rabaty online. Niektórzy sprzedawcy detaliczni jeszcze bardziej obniżą wtedy ceny na produkty, które nie sprzedały się w poprzednich dniach. Poniedziałek to najważniejszy dzień, kiedy promocjom powinny ulegać technologie konsumenckie, takie jak laptopy i drukarki, ale w poprzednich latach odnotowano również lepsze ceny na odzież, zabawki i kosmetyki.