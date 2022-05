10 korzyści z wolnowaru, które odmienią twoje gotowanie￼￼

Wyobraź sobie, że wracasz do domu po pracy, a twój posiłek jest już gotowy. To nie sen, tak działają wolnowary Crockpot. Wystarczy, że przygotujesz rano składniki, dodasz je do misy wolnowaru i włączysz urządzenie. Ale na tym nie koniec zalet tego urządzenia.

W wolnowarach Crockpot potrawy są gotowane na wolnym ogniu bez konieczności monitorowania postępu tego procesu, a tym bardziej bez mieszania składników. W tym prostym w obsłudze elektrycznym garnku potrawy przyrządzane są w temperaturze od ok. 75 do 93°C. Umieszczone w naczyniu składniki są powoli podgrzewane i utrzymywane przez długi czas w temperaturze poniżej poziomu wrzenia. Wolnowar składa się z misy, pokrywy i elektrycznego elementu grzewczego. W zależności od rozmiaru, urządzenia te można podzielić na małe, o pojemności od 2,4 do 3,5 litra, średnie o pojemność od 3,5 do 5,7 litra i duże o pojemności od 5,6 do 7,5 litra. Te ostatnie będą odpowiednie dla dużej rodziny, ale też są dobrym rozwiązaniem dla osób, które w wolnowarze chciałyby przyrządzać dżemy lub inne przetwory na zimę. Dowiedz się, jakie jeszcze korzyści zapewni ci wolnowar.

1.Gotowanie zajmuje ci znacznie mniej czasu. Wolnowar możesz pozostawić bez nadzoru przez cały dzień. Rano lub poprzedniego dnia wieczorem przygotowujesz składniki, a przed wyjściem z domu włączasz urządzenie. Po powrocie masz już gotowy obiad lub kolację.

2.Oszczędzasz na zakupie składników. W wolnowarze możesz ugotować tańsze kawałki mięsa (np. uda z kurczaka, łata wołowa, mostek czy karkówka), które będą delikatne i soczyste w smaku. Możesz też kupować większe ilości składników w korzystniejszych cenach, przygotować więcej jedzenia, a później podzielić je na porcje i zamrozić.

3.Wolnowary zużywają mniejszą ilość energii niż tradycyjny piekarnik. Osiem godzin w wolnowrze odpowiada mniej więcej włączeniu piekarnika na 45 minut. To dlatego, że wolnowary Crock-Pot są energooszczędne. Pobierają od 75 do 150 watów energii elektrycznej na poziomie grzania LOW i pomiędzy 150 i 210 watów na poziomie HIGH.

4.Niskie temperatury gotowania w wolnowarze zmniejszają ryzyko przypalenia składników, które mają tendencję do przyklejania się do dna patelni lub przypalania w piekarniku.

5.Nie ma obawy, że mięso wyjdzie za twarde. Tańsze lub twardsze mięsa, takie jak steki wołowe lub pieczeń są zmiękczane podczas długiego procesu gotowania. Wolnowar to doskonały sposób na przyrządzanie wielu dań z dziczyzny.

6.Zużywasz mniej garnków i patelni, a co za tym idzie mniej wody do ich mycia. W większości przypadków wystarczy umyć wolnowar i niektóre przybory kuchenne.

7.Wolnowar nie nagrzeje całej kuchni tak jak duży piekarnik, co jest nieocenione w upalny letni dzień.

8.Dzięki wolnemu gotowaniu jesz zdrowsze dania, gdyż możesz ograniczyć zużycie tłuszczu. Mięso i warzywa z niewielką ilością bulionu są wystarczająco wilgotne.

9.Dodatkowym atutem jest smak potraw z wolnowaru. Ponieważ gotowanie trwa znacznie dłużej, smaki uwalniają się znacznie lepiej, powoli się przenikają i mieszają, co tworzy niezapomniane doznania. Efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku zupy, bulionu czy curry.

10.WolnowaryCrockpotposiadają również modele z trwałą powłokę DuraCeramic™, która jest odporna na zarysowania. Misa jest łatwa do umycia i lekka, a powłoka DuraCeramic™ wolna jest od szkodliwych substancji.