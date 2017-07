Jak uzyskać lepszy dźwięk w filmach nagrywanych lustrzanką?

Różne modele lustrzanek oferują rozmaite opcje łączności, ale jeśli nie masz wyjątkowego pecha, to do posiadanego przez siebie aparatu będziesz mógł podłączyć zewnętrzny mikrofon.

Różnicę w jakości rejestrowanego dźwięku odczujesz natychmiastowo, nawet gdy zdecydujesz się na zakup sprzętu z niskiej lub średniej półki cenowej. Najlepsze mikrofony to modele aktywne, wyposażone dodatkowo w swoje własne źródło energii. Przykładem może być tu Rode VideoMic Pro (1 050 PLN) – mocowany na gorącej stopce mikrofon z zasilaniem bateryjnym 9V.

Bardziej oszczędni filmowcy mogą sprawić sobie VideoMic Go (300 PLN), najlepiej w zestawie z osłoną przeciwwietrzną o nazwie DeadCat Go (100 PLN). W przypadku nabycia tańszego z proponowanych mikrofonów, trzeba pamiętać, że potrzebną do działania energię czerpie on z baterii samego aparatu, co przekłada się na skrócenie czasu nagrywania filmów.