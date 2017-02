TEST: Verbatim Store ‘n’ Go 4 TB

Zewnętrzny dysk twardy to akcesorium, które w dzisiejszych czasach znajduje zastosowanie w praktycznie każdym domu. Jeszcze do niedawna zdecydowana większość producentów tego typu urządzeń w przypadku modeli nie wymagających dużego zewnętrznego zasilacza, wytwarzała nośniki o maksymalnej pojemności 2 TB.

Verbatim jako jedna z pierwszych firm przekroczyła tę granicę, oferując 4-terabajtowy dysk, mogący być zasilanym bezpośrednio z laptopa za pomocą standardowego przewodu USB. Samo urządzenie prezentuje się całkiem ładnie, nie posiada zbyt dużych rozmiarów, a obudowa z dwoma zaokrąglonymi rogami została ozdobiona fajnie wyglądającym wzorkiem o „przestrzennej” fakturze. Doczepić mogę się tu w zasadzie do spodu urządzenia, na którym użyto niezbyt przyczepnego materiału – warto więc uważać przed zbyt gwałtownym przesuwaniem nośnika, gdy leży on np. na krawędzi biurka. Wraz z dyskiem otrzymujemy kilka programów służących do robienia zapasowych kopii danych oraz soft pomocny w efektywniejszym zarządzaniu energią, w momencie, gdy dysk aktualnie nie jest używany. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko jakiegoś solidnego etui, ale mając na uwadze koszt tego produktu, spokojnie mogę przymknąć na to oko.

SPECYFIKACJA