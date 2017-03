TEST: Thule Subterra Luggage

Kto często lata samolotem, ten doskonale wie, jak duże znaczenie ma porządna torba podróżna. Poza odpowiednią pojemnością pozwalającą na przechowanie jak największej ilości bagażu, akcesorium to powinno mieć określone rozmiary, a już w ogóle wspaniale byłoby, gdyby można było z niego korzystać na kilka różnych sposobów.

Jednym z modeli spełniających wszystkie z tych wymagań jest Subterra Luggage – produkt marki Thule, która podczas jego tworzenia wykazała się nie lada kreatywnością i przywiązaniem do kwestii praktyczności. Niewątpliwą zaletą tej torby jest jej pomysłowa konstrukcja, pozwalająca na korzystanie z niej na trzy różne sposoby. Dzięki specjalnym zaczepom oraz zestawom suwaków, Subterra Luggage może ulegać rozmaitym transformacjom i służyć jako podróżna torba z rączką i kółkami, sporych rozmiarów torba zakładana na ramię oraz niewielka torba posłańca, do której bez najmniejszego problemu zmieści się laptop wraz z kompletem akcesoriów i wieloma innymi drobiazgami. Bardzo spodobała mi się pokaźna liczba przegródek, umożliwiających dokładne rozmieszczenie bagażu – mowa tu np. o sporej komorze pozwalającej na oddzielenie butów od ciuchów czy wielu pomniejszych schowkach, wprost stworzonych do bezpiecznego przechowywania niewielkich i delikatnych przedmiotów. Do pełni szczęścia brakuje mi tutaj w zasadzie tylko nieco mniej brudzącego się materiału oraz bardziej przystępnej ceny. Gdyby nie te dwa aspekty, to produkt Thule zyskałby u mnie maksymalną notę.

SPECYFIKACJA