TEST: Marantz HD-CD1

Produkty sprawdzonej marki mają zawsze dużą szansę na odniesienie sukcesu. Z takiego założenia musiała wyjść firma Marantz, która zdecydowała się wprowadzić na rynek produkt wzorowany na cenionej przez liczne grono melomanów serii odtwarzaczy CD MusicLink.

HD-CD1 doskonale wpisuje się w założenia przyświecające tej linii urządzeń, oferując swemu nabywcy połączenie luksusowego wzornictwa ze znakomitymi parametrami technicznymi. Do wykonania obudowy tego odtwarzacza użyto m.in. wysokiej klasy aluminium, które w zależności od wybranego wariantu może mieć czarny lub biały kolor. W jej środku poza czytnikiem płyt służącym do odtwarzania krążków z plikami w formatach CD-Audio, MP3, WMA i AAC, znajduje się również zestaw komponentów odpowiedzialnych za poprawę brzmienia przekazywanego na słuchawki lub inne urządzenia nagłaśniające, podłączone do złącz tego eleganckiego cacka. Najważniejszymi z tych komponentów są bez dwóch zdań moduł wzmacniacza słuchawkowego oraz wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy, odpowiedzialny za obsługę cyfrowego sygnału audio w jakości 192 kHz/24 bit. Odtwarzacz można obsługiwać z użyciem pilota lub kilku niewielkich przycisków umieszczonych po obu stronach wyświetlacza obecnego tuż pod szufladką na płyty. Największym problemem pozostaje wysoka cena, ale nie powinna ona dziwić, uwzględniając markę, z jaką mamy tu do czynienia.

SPECYFIKACJA