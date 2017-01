TEST: AOC C3583FQ

Chociaż zakrzywione monitory nie są jeszcze tak popularne, jak telewizory wyposażone we wklęsłe matryce, to na rynku pojawia się coraz więcej interesujących modeli mogących szybko zmienić ten stan rzeczy.

Będący przedmiotem niniejszego testu monitor AOC C3583FQ jest produktem skierowanym głównie do graczy oraz wielbicieli filmowych seansów, ale mimo to nie powinien mieć problemu z przyciągnięciem do siebie uwagi osób szukających wielkogabarytowego ekranu mającego służyć do codziennej pracy.

Charakterystyczną cechą tego modelu jest oczywiście jego 35-calowa zakrzywiona matryca, która została zamknięta w dość smukłej obudowie o grubości ok. 15 mm. Choć na papierze rozmiar monitora AOC robi spore wrażenie, to w rzeczywistości sprzęt ten nie jest wcale aż tak duży z uwagi na format ekranu w proporcji 21:9. Efekt ten potęgowany jest również przez krótką nóżkę osadzoną na podstawie urządzenia, z tyłu której producent umieścił zestaw złącz. Takie rozwiązanie konstrukcyjne bardzo mi się spodobało, ponieważ wszelkie przewody leżą bezpośrednio na biurku, zamiast wisieć z tyłu monitora.

Pod względem liczby dostępnych portów opisywany model wypada nad wyraz dobrze. Do dyspozycji otrzymujemy tutaj dwa wejścia HDMI, duet złącz DisplayPort, wejście DVI, D-Sub oraz złącze słuchawkowe. Warto też odnotować, że produkt firmy AOC posiada stereofoniczne głośniki – mają one co prawda moc zaledwie 5 W, ale mimo to grają całkiem znośnie i spokojnie powinny wystarczyć nieco mniej wymagającym użytkownikom.

ZALETY ZAKRZYWIONEGO MONITORA AOC C3583FQ NAJSZYBCIEJ ODCZUJĄ NAMIĘTNI WIELBICIELE FPS-OWYCH STRZELANEK.

Wielka, 35-calowa matryca AOC C3583FQ pracuje w rozdzielczości 2560×1080 pikseli i dzięki zakrzywionemu profilowi pozwala siedzącej przed nią osobie na bardzo dobre „wczucie się” w prezentowany obraz, co najłatwiej można zauważyć podczas zabawy z FPS-owymi strzelankami. W przypadku wielu nowszych produkcji gracz może cieszyć się znacznie szerszym polem widzenia, co dla wielu fanów tego typu gier może być koronnym argumentem za zakupem monitora w formacie 21:9. Proporcje te sprawdzają się świetnie również podczas oglądania filmów w oryginalnym kinowym formacie, gdyż użytkownik może cieszyć oczy wielkim panoramicznym obrazem pozbawionym czarnych pasów.

W kontekście codziennej rozrywki i pracy monitor ten wypada bardzo dobrze, ale tylko w przypadku gdy będziemy wykorzystywać go do gier, multimediów, przeglądania internetu, obsługi Office’a oraz innych normalnych aplikacji. W przypadku bardziej zaawansowanego oprogramowania służącego np. do obróbki grafiki czy tworzenia różnego rodzaju schematów, wklęsła matryca nie jest niestety już tak praktyczna, ale spójrzmy prawdzie w oczy – przecież nie każdy gracz zajmuje się zawodowo gmeraniem w Photoshopie czy AutoCadzie.

SPECYFIKACJA