Jaki sprzęt do tworzenia muzyki?

Nim przejdę do konkretów, pozwól, że powiem jedno: Apple iPad (5-ta generacja jest świetna) może być jedynym narzędziem jakiego ci będzie trzeba. W sklepie Apple znajdziesz dziesiątki aplikacji, rodem z pecetów, które wesprą cię w tworzeniu muzyki na tablecie. Jeśli planujesz grać na żywo, wszechstronny Korg Gadget będzie świetnym wyborem. Z kolei aplikacja Akai Professional iMPC Pro może stać się pozycją obowiązkową, jeżeli widzisz się bardziej w roli domowego producenta.

To czego będzie ci brakowało w iPadzie, to brak możliwości pokręcenia wszelkiej maści gałkami i przesuwania suwaków na konsoli, a Guru wie jak satysfakcjonujące są to czynności. Ableton Push 2 (od 2 900 PLN), oprócz bycia naprawdę pięknym sprzętem, jest najlepszą drogą do obcowania z Ableton Live 9 (od 1 650 PLN), który to jest najlepszym współczesnym programem muzycznym. Oczywiście są też inne opcje, takie jak Novation Launchpad Pro (1 000 PLN) oraz Mini (400 PLN), które są prostsze (i rzecz jasna również tańsze), ale dają opcje manipulowania samplami i również są godne uwagi.

Guru poleca ci także Roli Seaboard RISE (od 3 500 PLN). Wygląda jak zwykła klawiatura keyboardu, ale jest duża bardziej przyjazna w obsłudze – i właśnie ta cecha decyduje o jej miejscu w tym artykule. W zależności od tego jak wykorzystasz jej atuty, możesz uzyskać wiele tonów i efektów, tworząc nowe dźwięki i ulepszając te już istniejące, analogowe. Czy jest to jeden z najważniejszych wynalazków w blisko 900-letniej historii instrumentów klawiszowych? Niewykluczone!