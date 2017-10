Czy istnieje sprzęt ułatwiający opiekę nad niemowlakiem?

O ile żadna elektronika nie zastąpi miłości rodzicielskiej, możesz wybierać spośród wielu sprzętów, które stanowią rozszerzenie tej troski. Przede wszystkim zwróć uwagę na nianie elektroniczne, dzięki którym będziesz mieć swoją pociechę zawsze na oku.

Bardzo ciekawe urządzenia ma w swojej ofercie VTech – tobie i twojemu dziecku na pewno spodoba się model BM4200 wyposażony w kamerę w kształcie… misia (600 PLN, vtech-polska.pl). Niania wyposażona jest w duży wyświetlacz LCD, na którym bez problemu dostrzeżesz wszystkie szczegóły z życia malucha. Jeśli do tego interesuje cię monitorowanie warunków panujących w pokoju dziecięcym, rozważ zakup kamery Nokia Home (800 PLN, www.alstor.pl), przez którą można dodatkowo komunikować się z dzieckiem, gdy to płacze, a ty już do niego biegniesz. O zdrowie maluszka zadbaj dodatkowo za pomocą nieinwazyjnego termometru Nokia Thermo (400 PLN, www.alstor.pl), za pomocą którego łatwo sprawdzisz, czy dziecko ma podwyższoną temperaturę.