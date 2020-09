ZTE Axon 20 5G – pierwszy telefon z aparatem pod ekranem

Dotychczas producenci starali się zamaskować kamerkę do selfie na różne sposoby – niektórzy chowali ją wewnątrz sprzętu, a inni umieszczali na specjalnej klapce. ZTE może nareszcie pochwalić się przełamaniem pewnej bariery: oto Axon 20 5G, który chowa ją… pod ekranem.

W materiałach promocyjnych dotyczących smartfona, producent opisuje przede wszystkim technologię, która pozwala uzyskać efekt „przezroczystego” ekranu dookoła aparatu. Jej najważniejszym komponentem jest materiał wykonany z połączenia organicznych i nieorganicznych błon, zapewniających dobry dostęp światła do obiektywu. Wyświetlacz został wyposażony w układ zapobiegający interferencji obrazu oraz specjalną matrycę dbającą o to, żeby przełączanie pomiędzy trybami zdjęć i wyświetlania zawartości przebiegało płynnie.



Sam ekran OLED ma przekątną 6,92 cala, rozdzielczość 2460 x 1080 px w formacie 20,5:9 i odświeżanie 90 Hz; ponadto panel otrzymał zintegrowany czytnik linii papilarnych. Wewnątrz smartfona kryje się procesor Snapdragon 765G ze wsparciem dla 5G, 6/8 GB RAM-u, 128/256 GB pamięci wewnętrznej i bateria o pojemności 4220 mAh. Aparat tylny złożony jest z czterech „oczek”: głównego 64 Mpix, ultraszerokiego 8 Mpix oraz 2-megapikselowego obiektywu makro i kamerki głębi.



ZTE Axon 20 5G będzie dostępny w sprzedaży od 10 września, na razie jedynie na rynku chińskim. Najniższa wersja 6 GB RAM/128 GB pamięci wewnętrznej została wyceniona na 2 200 CNY (ok. 1 190 PLN); 8 GB/128 GB kosztuje 2 500 CNY (ok. 1 350 PLN), a najwyższa 8 GB/256 GB – 2 800 CNY (ok. 1 500 PLN).