Zobacz The Calm – premierę BMW Films z Cannes

Najnowsza produkcja BMW Films ma swoją światową premierę podczas 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krótkometrażowy film The Calm oferuje trzymającą w napięciu hollywoodzką akcję osadzoną w nowym BMW i7 M70 xDrive. W pełni elektryczny topowy model bawarskiego producenta samochodów klasy premium będzie scenerią dla najbardziej spektakularnych scen filmu, w którym wystąpią Pom Klementieff (seria Strażnicy Galaktyki) i Uma Thurman (seria Kill Bill).

Wraz z premierą filmu The Calm BMW otwiera kolejny rozdział w historii produkcji BMW Films. Oprócz Josepha Kosinskiego (Top Gun: Maverick) w roli producenta wykonawczego i Sama Hargrave (Marvel Cinematic Universe) na fotelu reżysera siedmiominutowy film może pochwalić się również wyśmienitą gwiazdorską obsadą. Ale na tym jeszcze nie koniec: muzykę do The Calm stworzył kompozytor filmowy Hans Zimmer, który ma na swoim koncie między innymi dwa Oscary.

W filmie The Calm Pom Klementieff i Uma Thurman grają dwie tajne agentki, które niezależnie od siebie zostają wezwane na spotkanie w Cannes. Ale najpierw muszą stawić czoła tajemniczym przeciwnikom. Pom Klementieff po emocjonujących scenach akcji na tylnych siedzeniach BMW i7 M70 xDrive ledwo unika porwania. Później dowiaduje się, że Uma Thurman stoczyła podobną walkę w swoim pokoju hotelowym.

Najciekawszym punktem światowej premiery The Calm jest nie tylko fakt, że film był kręcony m.in. w BMW i7, ale także to, że po raz pierwszy można go było zobaczyć 17 maja wyłącznie na tylnych siedzeniach w pełni elektrycznej luksusowej limuzyny. Odpowiednie wrażenia zapewnia tu ekran kinowy BMW. Opuszczany z podsufitki panoramiczny wyświetlacz o przekątnej 31,3 cala, który rozciąga się na prawie całej szerokości kabiny, oraz system nagłośnienia Diamond Surround marki Bowers & Wilkins z 36 głośnikami zapewniają wyjątkową rozrywkę na tylnych siedzeniach. Bawarski producent samochodów klasy premium, który jako oficjalny partner festiwalu filmowego zapewnia również transport ponad 200 zelektryfikowanymi samochodami, przekształca luksusowe limuzyny w Cannes w ekskluzywne prywatne sale kinowe na wyjątkową premierę filmu.

The Calm robi wrażenie i możecie w całości obejrzeć je poniżej: