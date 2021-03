Zobacz blokadę Kanału Sueskiego w Microsoft Flight Simulator

Zablokowanie Kanału Sueskiego jest poważnym zagrożeniem dla wielu producentów i dostawców – to w końcu jeden z najważniejszych szlaków transportowych na świecie. Dziś rano statek towarowy Ever Given został nareszcie wyciągnięty z mielizny, ale cała sytuacja została uwieczniona w… modzie do Microsoft Flight Simulator.

Popularny symulator lotniczy pozwala graczom wcielić się w pilotów i swobodnie latać nad wszystkimi kontynentami. Gra znana jest przede wszystkim ze swojego realistycznego odwzorowania każdego zakątka świata – do generowania lokacji wykorzystuje ona prawdziwe mapy Bing, na które nałożone są informacje na temat orientacyjnej wysokości poszczególnych obiektów. Nie wszystkie obiekty odwzorowane są z wystarczającą dokładnością, ale tytułowi towarzyszy aktywna społeczność fanów. Tworzy ona własne modyfikacje, dodające najważniejsze punkty widokowe do świata gry.



Jednym z najczęściej pobieranych modów ostatnich dni okazał się ten dodający do mapy… blokadę Kanału Sueskiego, do której doszło w zeszły wtorek. Po jego pobraniu i instalacji, gracze mogą udać się samolotem do Egiptu i podziwiać zaklinowany na mieliźnie kontenerowiec, odwzorowany w najdrobniejszych detalach. Teraz, gdy olbrzymi statek został nareszcie uwolniony, raczej nie pojawi się on na mapach Bing; modyfikacja jest zatem jedynym sposobem, by na własne oczy zobaczyć sytuację, która skutecznie utrudniła światową dystrybucję towarów – i to z lotu ptaka.