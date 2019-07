Złote piaski, Słoneczny Brzeg… gdzie na wakacje do Bułgarii?

Szerokie plaże, ciepłe Morze Czarne, gwarantowana pogoda i atrakcyjne ceny – to nie jedyne zalety wczasów w Bułgarii. Na wakacje szczególnie warto wybrać się tam do dużych kurortów Słonecznego Brzegu lub Złotych Piasków, które leżą w najpiękniejszych regionach kraju. Nie brakuje w nich komfortowych hoteli, restauracji, klubów nocnych i atrakcji, które przyciągają urlopowiczów w każdym wieku.

Wakacje w Bułgarii – który region wybrać na urlop?

Bułgaria to wakacyjny kierunek doskonale znany polskim turystom. Wypoczynek nad Morzem Czarnym to przede wszystkim szerokie i czyste plaże, dużo słońca i przyjemne temperatury, które sprzyjają letniemu i błogiemu relaksowi. Chcąc go zaznać w jednym z najcieplejszych miejsc Europy, warto rozważyć wakacje w Słonecznym Brzegu lub Złotych Piaskach. To doskonale rozwinięte kurorty, z wieloma nowoczesnymi hotelami i rozbudowanym zapleczem turystycznym. Nie brakuje w nich kafejek, restauracji czy klubów nocnych, które zapewniają dobrą zabawę do białego rana. Każdy ze wspomnianych rejonów ma swój własny, niepowtarzalny klimat, a także charakterystyczny krajobraz oraz atrakcje. Północ to głównie zachwycające plaże, a południe to malownicze zatoczki.

Słoneczny Brzeg – idealny na błogie wczasy

Od kilku lat prawdziwy turystyczny boom przeżywa Słoneczny Brzeg, czyli stolica południowego wybrzeża Bułgarii. Kurort położony jest nad piękną zatoką, którą osłaniają Góry Bałkańskie. To właśnie tutaj można znaleźć szerokie plaże z białym piaskiem, które rozciągają się na długości 8 km. Życie tętni tu całą dobę m.in. za sprawą nowoczesnych hoteli, kafejek i kolorowych dyskotek.

Podczas wakacji w Bułgarii, w Słonecznym Brzegu z pewnością nie mogą się nudzić także najmłodsi. Dzieci mogą korzystać z wielu atrakcji, które zapewniają m.in. parki wodne. Jednym z najbardziej znanych w regionie jest Aquapark Action, który oferuje zabawę na 30 wodnych atrakcjach, takich jak: zjeżdżalnie, rwące rzeki czy wodospady. Aktywni mogą natomiast korzystać ze sportów wodnych przy plaży lub wybrać się na ekscytującą wycieczkę Jeep Safari lub na kilkudniową, górską wyprawę w góry Bałkanów.

Wczasy w Bułgarii to nie tylko plażowanie

Odpocząć od plażowania można także podczas zwiedzania. Będąc w Słonecznym Brzegu, trzeba wybrać się do Nesebaru, miasta uznanego za perłę bałkańskiej architektury i wpisanego na listę UNESCO. Można tutaj podziwiać liczne cerkwie, mury obronne, baszty i zabudowę, której historia sięga V w. p.n.e.

Złote Piaski – idealne na aktywne wakacje

Regionem Bułgarii, który również przyciąga turystów jak magnes. są Złote Piaski. Nie tylko można znaleźć tu piękne plaże, ale także zobaczyć malownicze krajobrazy z winnicami czy korzystać z uroków nocnego życia. Złote Piaski zachęcają także do aktywnego spędzania czasu i uprawiania sportów wodnych. Można tutaj spróbować swoich sił m.in. w nurkowaniu, windsurfingu, pływaniu ze spadochronem czy rozegrać mecz na kortach tenisowych. Najmłodsi z pewnością znajdą dla siebie wiele atrakcji w aquaparku, wesołym miasteczku, które znajduje się na nadbrzeżu, a także delfinarium.

Chwilę wytchnienia można za to znaleźć w Parku Przyrodniczym Złote Piaski, który wprawi w zachwyt każdego miłośnika przyrody, a także zwiedzając historyczne miasta w regionie. W Warnie warto zobaczyć imponującą Katedralną Cerkiew Wniebowstąpienia Bogurodzicy ze złotymi kopułami, która jest drugą co do wielkości świątynią w Bułgarii, a także termy rzymskie. W mieście znajduje się także ogród zoologiczny, który powstał w 1961 r., a od kilku lat pełni także funkcję centrum ratunkowego dla chronionych gatunków zwierząt. Można zobaczyć tu np. białego pelikana. Z kolei, świat podwodny Morza Czarnego warto podziwiać w akwarium. Liczne atrakcje i zabytki regionu sprawiają, że w Słonecznych Piaskach każdy znajdzie coś dla siebie.

