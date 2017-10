Składany tablet od Microsoftu

Microsoft Courier to jeden z najbardziej nieodżałowanych konceptów Microsoftu, który niestety nigdy nie ujrzał światła dziennego. Ten składany tablet wyposażony był w dwa ekrany, które rozkładało się jak książkę. Projekt został porzucony, ale po wielu latach Microsoft postanowił nieco odświeżyć dawne plany.

Propozycja Microsoftu ma nosić nazwę „Andromeda” i działać na zupełnie nowej wersji Windows 10. Windows Core OS ma być dostosowany do wymagań urządzeń mobilnych – dzięki temu każdy podwykonawca, który zdecyduje się na wykorzystanie systemu Microsoftu będzie mógł dopasować poszczególne funkcje do specyfikacji sprzętu. Wszystkie moduły Windows Core mają współpracować ze sobą i obsługiwać aplikacje dostępne na Windows 10. Całość ma być dowodzona przez nową wersję Windows Shell nazwaną CShell.

Wiadomo, że Microsoft potrafi robić dobre ekrany dotykowe – dowodem na to był chociażby Surface Pro Studio. Dwa takie ekrany plus dedykowany rysik mogą nieźle sprawdzić się w praktyce. Do tego Andromeda, w przeciwieństwie do opisywanego niedawno ZTE Axon M, ma rozkładać się jak książka, co oznacza, że ekrany będą umieszczone wewnątrz urządzenia. Nie będą one zatem tak podatne na uszkodzenia. Na tym plotki się urywają, a nam pozostaje oczekiwanie na produkt końcowy. Na dodatek dość długie, ponieważ nieznana jest nawet orientacyjna data premiery.