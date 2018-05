Zestawienie telewizorów 4K Ultra HD w cenie do 5000 zł

Telewizor 4K UHD to dobry wybór dla osób, które uwielbiają wysoką jakość obrazu. 4K UHD to obecnie najwyższa dostępna w telewizorach rozdzielczość, która zapewnia nam doskonałe wrażenia wizualne z oglądania telewizji oraz pozwala wykorzystać urządzenie także do gier. Telewizor 4K UHD to dobry wybór zwłaszcza, jeśli szukamy urządzenia na co najmniej kilka lat. Coraz więcej filmów i programów dostępnych jest bowiem w wysokiej rozdzielczości, a trend ten z roku na rok będzie rósł.

Wybór telewizorów 4K UHD jest całkiem spory. W dzisiejszym zestawieniu przedstawimy 3 najlepsze urządzenia pracujące w wysokiej rozdzielczości w cenie nieprzekraczającej 5000 zł.

Telewizor 4 UHD – dlaczego warto go kupić?

Zanim jednak przejdziemy do zestawienia najlepszych telewizorów 4K UHD, warto powiedzieć, dlaczego urządzenia pracujące w takiej rozdzielczości są dziś warte naszej uwagi.

Rozdzielczość 4K UHD to niewątpliwie przyszłość telewizorów. Sceptycy zwracają, co prawda, uwagę, że nadal stosunkowo niewiele jest treści dostępnych w takiej rozdzielczości. Warto jednak mieć świadomość, ze wraz ze wzrostem zainteresowania telewizorami 4K UHD, rośnie także ilość dostosowanych do nich materiałów. Trend ten z pewnością będzie się prężnie rozwijał w kolejnych latach, warto więc już dziś wybrać telewizor 4K UHD, by być przygotowanym na to, co nadejdzie i nie musieć wymieniać swojego urządzenia za rok lub dwa.

Wreszcie, telewizor 4K UHD to słuszny wybór, jeśli planujemy zakup urządzenia o większej przekątnej ekranu, od 50 cali wzwyż. Wysoka rozdzielczość ekranu telewizora zapewni nam bowiem znacznie lepsze wrażenia wizualne, a samo oglądanie telewizji stanie się bardziej komfortowe.

1 Telewizor SAMSUNG UE55MU7052

Telewizor 4K UHD o przekątnej ekranu 55 cali. Jest to urządzenie z ekranem LED wyposażone w funkcję Smart TV i 4 gniazda HDMI. Doskonale sprawdzi się zarówno do oglądania telewizji w wysokiej rozdzielczości, jak i do grania w gry. Komfort rozrywki zapewnia wysoka rozdzielczość obrazu 3840 × 2160 px. Zaletą tego telewizora są żywe i intensywne kolory, charakterystyczne dla urządzeń marki Samsung. Ten telewizor 4K UHD kupimy online w cenie ok. 4200 zł.

2 Telewizor SAMSUNG UE65MU6172

Kolejna propozycja od marki Samsung to 65-calowy telewizor 4K UHD. Idealny wybór dla osób poszukujących urządzenia o dużym ekranie, pracującego w najwyższej dostępnej rozdzielczości. Podobnie, jak w przypadku poprzednika, mamy tu do czynienia z telewizorem LED, który tym razem wyposażony został w 3 gniazda HDMI. Nie mogło w nim zabraknąć także funkcji Smart TV, która daje nam dostęp do gier i aplikacji oraz pozwala na oglądanie treści dostępnych na platformach streamingowych. Ten model w sklepie internetowym kupimy w cenie ok. 4500 zł.

3 Telewizor PHILIPS 65PUS6162

Kolejny 65-calowy odbiornik w naszym zestawieniu to telewizor 4K UHD od marki Philips. Jest to telewizor LED wyposażony w funkcję Smart TV i trzy gniazda HDMI, które pozwalają na podłączenie do niego dodatkowych urządzeń i rozszerzenie jego funkcjonalności. Wyposażony został w technologię cyfrowego przetwarzania obrazu Pixel Plus Ultra HD, która zapewnia mu jeszcze lepsze odwzorowanie szczegółów, doskonałą biel i czerń oraz intensywne kolory. Obraz na jego ekranie jest ostry, ale jednocześnie naturalny. Ten 65-calowy telewizor 4K w Neonet.pl kupimy za ok. 4000 zł.