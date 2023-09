Sony A95L, czyli druga koronacja króla

Branżowe nagrody i wydarzenia potwierdzają jakość produktów i dominacje marek w danym segmencie. W przypadku telewizorów popularne są plebiscyty w formule „shootout”, które wyłaniają topowe ekrany danego rocznika. W 2022 roku zarówno w USA, jak i Wielkiej Brytanii, eksperci okrzyknęli Sony A95K zwycięzcą w kategorii 4K. Rok 2023 przyniósł jeszcze lepsze rozwiązania i zastosowane funkcjonalności w modelu A95L, który może zastąpić swojego starszego brata na tym miejscu. Czym premierowy model zasłużył na to miano?

Coraz bardziej powszechna obecność telewizorów QD OLED w naszych salonach wiąże się z wyjątkową jakością obrazu, pełną szczegółów sceną i bogatymi kolorami, które oferują te ekrany. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu paneli organicznych OLED oraz technologii Quantum Dot. Sony robi jednak duży krok naprzód, wykorzystując w modelu A95L jednostkę Samsung Display z odświeżonym, autorskim procesorem XR, które gwarantują dwa razy lepszą jasność obrazu niż w poprzednim modelu! Panel ten o wysokiej luminancji z aluminiową taflą odprowadzającą ciepło i czujnikiem temperatury umożliwia bowiem kontrolowanie temperatury ekranu i dzięki temu precyzyjne sterowanie ilością światła. Co więcej, Cognitive Processor XR wpływa na wzmacnianie ekspresji obrazu na ekranie i nadaje scenom niespotykany dotąd realizm. Dodatkowo technologia XR Triluminos Max pozwala na odbieranie szerokiego zakresu barw i odcieni nawet w jasnych scenach, co zdecydowanie wpływa na intensywność kolorów widocznych na telewizorze, ale także realistyczne faktury obrazów. Sony A95L ma także technologię XR Clear Image, która poprawia płynności akcji i eliminuje rozmazywanie obrazu. Dzięki temu nawet dynamiczne sceny pozostają wyraźne i o wiele przyjemniejsze dla oka. Warto również podkreślić, że matryca A95L utrzymuje doskonałe parametry podczas oglądania, bez względu na kąt spoglądania na ekran i ilość światła dziennego w salonie. Fani filmów, transmisji sportowych czy gracze będą zadowoleni z możliwości wyboru odpowiedniego trybu pracy telewizora. Bez względu na to czy wybierzemy IMAX Enhanced, Dolby Vision, Netflix Adaptive Calibrated Mode czy Bravia Core Calibrated Mode, telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, aby widz w rezultacie otrzymał wyjątkowe wrażenia z oglądania.

Bezkompromisowy obraz z Sony A95L uzupełniony jest wyjątkowym dźwiękiem płynącym z głośników telewizora. Został on bowiem wyposażony w cztery jednostki, które w połączeniu z technologią Acoustic Surface Audio+ generują dźwięk dobiegający z każdej sceny emitowanej na ekranie. Dzięki temu wrażenie akustyczne jest znacznie bardziej intensywne, co tylko podnosi walory podczas seansu. Przyjemnym dodatkiem jest Voice Zoom 2, czyli technologia wykrywania głosu, która analizuje go i poprawia jego jakość. Ulepszone filtry tłumią zewnętrzne odgłosy, dzięki czemu można wyraźnie słyszeć nawet ciche dialogi. Sony słynie z przydatnych dodatków i nie inaczej jest w przypadku A95L – w zestawie z telewizorem otrzymujemy kamerę Bravia Cam, która pozwala nie tylko na wygodne wideorozmowy z rodziną i przyjaciółmi, ale także optymalne ustawienie samego telewizora. Koryguje ona bowiem balans dźwięku, aby zapewnić idealną akustykę bez względu na odległość od telewizora. Do tego mierzy dystans między widzem a ekranem, a następnie automatycznie poprawia słyszalność dialogów. Kiedy oddalamy się od telewizora – głośność wzrośnie, a gdy zbliżymy – zmniejszy się. Rozwiązanie to kontroluje także naszą obecność przed ekranem. Jeśli wykryje, że żaden z domowników nie znajduje się przed telewizorem – przyciemni obraz, aby oszczędzić energię. Podobnie jak w przypadku innych modeli, Sony A95L może być centralnym źródłem domowego dźwięku. Bez problemu podłączymy do niego soundbar lub głośnik centralny kina domowego i wszystkimi urządzeniami będziemy mogli wygodnie sterować. Jest to możliwe dzięki Acoustic Center Sync, który pozwala zmienić telewizor i głośniki w prawdziwe audiowizualne centrum rozrywki.

Obok Sony A95L nie sposób przejść obojętnie nie tylko ze względu na jakość obrazu, ale także wygląd samego telewizora. Japończycy znani są z minimalistycznego wzornictwa i perfekcyjnego dopasowania ekranu i ramki, tak, aby nic nie zakłócało oglądania. Wykorzystanie One Slate powoduje, że otrzymujemy jednorodną taflę, która bez względu na kąt spoglądania na telewizor pozwala skupić się tylko i wyłączanie na filmie, transmisji sportowej czy gamingowej rozgrywce. Zadbano również o wygodne ustawienie ekranu. W zestawie otrzymujemy aluminiową podstawę, która w modelach 55 i 65 cali pozwala na wybór jednego z dwóch sposobów montażu – pozycja standardowa lub z miejscem na soundbar pod telewizorem. W rozmiarze 77 cali jest dodatkowe ustawienie na węższe stoliki. Ważne jest także to, co niewidoczne dla oka – konstruktorzy zastosowali tylną osłonę i uchwyty, które ukrywają przewody i pozwalają uniknąć bałaganu za ekranem.

Jeśli któryś z segmentów elektroniki domowej rozwija się szybciej niż pozostałe, to z pewnością w czołówce są telewizory. Producenci prześcigają się bowiem, aby w każdym sezonie pokazać nie tylko nowy model, ale aby był on naszpikowany nowościami realnie wpływającymi na jakość użytkowania. Dobrym tego przykładem jest firma Sony, która w swoich produktach wykorzystuje dotychczasowe, doskonale spisujące się technologie, ale stale je ulepsza, aby dostarczać widzom piękniejszy obraz, bardziej przydatne funkcje oraz różnorodność, którą docenią wszyscy domownicy.