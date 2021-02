Zdjęcia Google otrzymają nowe funkcje edycji wideo

Zdjęcia Google, jedna z najchętniej wykorzystywanych usług przechowywania i edycji fotek, od pewnego czasu zmienia swoje oblicze. Google dodaje do aplikacji coraz to nowe funkcje, także te do tej pory obecne jedynie w telefonach Pixel.



Najważniejszą nowością jest ulepszony edytor materiałów wideo. Do tej pory aplikacja oferowała jedynie podstawowe funkcje obróbki klipów pozwalające na ich przycięcie lub eksport klatek, ale teraz w nasze ręce oddana zostanie możliwość kadrowania i prostowania ujęć czy poprawy jakości filmu. Google dodaje także narzędzia pozwalające zmienić ustawienia ekspozycji oraz dostosować kontrast i nasycenie barw do naszych preferencji. Ponadto będziemy mogli usunąć dźwięk z klipu lub nałożyć na niego filtr. Funkcje te dostępne są już dla wszystkich użytkowników korzystających ze Zdjęć Google na iOS, a posiadacze smartfonów z Androidem otrzymają do nich dostęp w ciągu kilku najbliższych tygodni.



Aplikacja już niedługo wzbogaci się również o dodatkowe funkcje edycji zdjęć, w tym inteligentne filtry i możliwość ustawienia portretowego rozmycia tła i studyjnego oświetlenia po zrobieniu fotki. Dotychczas mogli z nich skorzystać jedynie posiadacze telefonów z serii Pixel, ale teraz będą dostępne dla abonentów usługi Google One, niezależnie od urządzenia, jakim się posługują. To kolejny sposób, w jaki firma chce zachęcić do zakupu subskrypcji – dotychczas abonament obejmował głównie dodatkowe miejsce w chmurze. Ceny Google One zaczynają się od 9 PLN miesięcznie za 100 GB przestrzeni.