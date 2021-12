Zastępujące okulary krople do oczu trafiły do sprzedaży w USA

Nie wszystkie futurystyczne technologie mają postać gadżetów – niektóre z nich to rewolucyjne substancje, w tym leki. Jednym z nich są krople do oczy Vuity, które umożliwią wielu osobom zrezygnowanie z okularów do czytania.

Krople zostały stworzone po to, by zwalczać efekty starczowzroczności – naturalnego zjawiska, pojawiającego się z wiekiem u wielu osób. Sprawia ono, że widzenie na bliskie odległości znacząco się pogarsza, a dotknięta nim osoba może wymagać noszenia okularów do czytania.

Krople Vuity działają w bardzo prosty sposób: zwężają źrenice, co zwiększa głębię ostrości. Zaczynają one działać w czasie 15 minut po zakropleniu, zaś efekt utrzymuje się od 6 do 10 godzin. Efekty uboczne obejmują zaczerwienienie oczu i bóle głowy, ale w trakcie badań klinicznych nie zaobserwowano żadnych poważnych, długo utrzymujących się skutków.

Chociaż badania nad wykorzystaniem kropli zwężających źrenice do walki ze starczowzrocznością były prowadzone od lat, Vuity to pierwszy tego typu produkt medyczny, który został dopuszczony do komercyjnej sprzedaży i codziennego użytku. Certyfikacja została przyznana przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. Lek będzie dostępny na receptę.

Krople dają najlepsze rezultaty u osób w wieku od 40 do 55 lat, a użytkownicy, którzy ukończyli 65 lat, mogą zauważać mniej wyraźne efekty. Jedna butelka Vuity ma kosztować 80 USD (ok. 320 PLN) i starczać na miesiąc terapii; na razie nie wiadomo, czy krople zostaną dopuszczone do użytku także w Europie.