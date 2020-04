Zapowiedź nowej serii Legion od Lenovo

Czas na wiosenne porządki przyszedł także w gamingowej linii Legion. Lenovo właśnie zaprezentowało nowe modele laptopów, komputerów stacjonarnych i akcesoriów dla graczy, które już wkrótce trafią na rynek.

Klejnotem w koronie serii jest oczywiście flagowy Lenovo Legion 7, wyposażony w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080p i jasności 500 nitów. W podstawowej wersji cechuje się on odświeżaniem 144 Hz, ale w sklepach dostępna będzie także wersja 240 Hz. Komputer otrzymał ulepszoną klawiaturę TrueStrike z długością skoku 1,3 mm i dużymi klawiszami strzałek. Wewnątrz znajdziemy procesory 10 generacji Intel Core i7 oraz i9, którym w maksymalnej konfiguracji towarzyszyć będzie karta graficzna GeForce RTX 2080 Super. Urządzenie otrzyma do 32 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej SSD. Jedno ładowanie ma starczyć na maksymalnie osiem godzin pracy, chociaż granie skróci ten czas. Premiera urządzenia planowana jest na maj.

Model Legion 5 dostępny będzie w dwóch wersjach: jako 5 i 5i; litera „i” oznacza, że wewnątrz znajduje się procesor Intela. Komputery otrzymają 15,6-calowe ekrany 1080p o odświeżaniu od 60 Hz do aż 240 Hz. Wersja „i” pojawi się w sklepach także w rozmiarze 17,3 cala oraz ekranem o odświeżaniu 60 Hz lub 144 Hz. Laptopy z procesorami AMD będą działały na procesorach z serii Ryzen 4000, 8 GB RAM i kartach graficznych GeForce GTX 1650/1650Ti, a Intela – procesorach Core i5 lub i7, 16 GB RAM i GPU GeForce RTX 2060. Maksymalna pojemność dysku SSD to 1 TB, a baterii – 60 lub 80 Wh. Urządzenia trafią do sprzedaży w maju.

Najniższy gamingowy model od Lenovo to IdeaPad Gaming 3. Otrzyma on 15,6-calowy ekran 1080p 60 Hz lub 120 Hz, procesor Intel Core i5 lub i7 10 generacji, kartę graficzną GeForce GTX 1650 (w niższych modelach pojawią się jej słabsze wersje), 8 GB pamięci RAM i dysk wewnętrzny SSD o pojemności do 512 GB. Jedno ładowanie ma starczyć na około 9,6 godzin pracy. Jego premiera również powinna nastąpić w maju.

Ponadto do linii Legion trafiły także akcesoria dla graczy stacjonarnych. Komputery Legion Tower 5i (wersja AMD powinna pojawić się za kilka miesięcy) będą mogły być zintegrowane z kartami GeForce RTX 2070 lub słabszymi, do 32 GB pamięci RAM i dyskiem wewnętrznym SSD o maksymalnej pojemności 1 TB. W wybranych wersjach obudowa będzie wyposażona w opcjonalne chłodzenie cieczowe i podświetlenie RGB. Do komputera możemy dobrać monitor Legion Y25-25 o przekątnej 24,5 cala, antyodblaskowej warstwie i odświeżaniu 240 Hz – wspiera on zarówno technologię AMD FreeSync, jak i Nvidia G-SYNC. Katalog premier zamykają bezprzewodowa mysz Legion M600 i podświetlana klawiatura Legion K300.