YouTube został wykorzystany jako narzędzie do walki z protestami w Hong Kongu

Pakiet rodzinny Spotify do tej pory był często wykorzystywany przez grupy znajomych, którzy chcieli zaoszczędzić na dostępie do muzyki w trybie Premium – poza ceną i wymaganiem, że wszyscy jego posiadacze muszą mieszkać razem, nie różnił się on niczym specjalnym od klasycznej subskrypcji. Teraz otrzyma on dodatkowe funkcje czyniące go bardziej „rodzinnym” niż poprzednio.

(więcej…)