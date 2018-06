YouTube PiP dla wszystkich użytkowników Androida

YouTube Premium, oprócz dodatkowej zawartości i braku reklam, zostało wyposażone w kilka dodatkowych funkcji. Najciekawszą z nich jest PiP, czyli tryb picture-in-picture – możliwość oglądania zawartości w małym okienku podczas korzystania z innych aplikacji na urządzeniach mobilnych. Funkcja ta najprawdopodobniej trafi do wszystkich użytkowników aplikacji na Androidzie.

Tryb PiP dla użytkowników YouTube Premium pozwala na otworzenie dowolnego filmu na YouTube w niewielkim, pływającym okienku i oglądanie zawartości np. podczas gry lub przeglądania mediów społecznościowych. Wygląda na to, że darmowi użytkownicy również otrzymają dostęp do tej funkcji – niektórzy posiadacze telefonów z Androidem zauważyli możliwość skorzystania z PiP nawet bez wykupionego abonamentu. Rozwiązanie wydaje się być w fazie testowej, a póki co dostęp do niego mają jedynie obywatele Stanów Zjednoczonych. Ponadto darmowy PiP nie będzie współpracował z teledyskami i innymi formami prezentowania zawartości muzycznej – aby obejrzeć je w okienku należy zapłacić za dostęp do YouTube Premium.

Czy bezpłatny PiP trafi także do naszego kraju? Prędzej czy później, ale prawdopodobnie tak. Zobaczymy, czy stanie się to jednocześnie z wprowadzeniem YouTube Premium, czy też jeszcze przed oficjalnym pojawieniem się usługi w Polsce. Nie wiadomo także, czy i kiedy darmowa wersja trybu picture-in-picture trafi na telefony z systemem iOS.