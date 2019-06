Xiaomi prezentuje opaskę fitness Mi Band 4

Popularna opaska fitness od Xiaomi doczekała się czwartej odsłony. Tym razem będzie ona dostępna w kilku wersjach: zwykłej, z NFC i mikrofonem oraz… edycji limitowanej dla fanów uniwersum Marvela.

Mi Band 4 otrzymał 0,95-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 120 x 240 w pełnym kolorze, znacznie większy od tego zawartego w poprzedniej wersji opaski. Urządzenie jest wodoodporne do 5 ATM (czyli do głębokości 50 m) i otrzymało nowy sposób monitorowania ruchu w wodzie. Wewnątrz znalazł się także akcelerometr i żyroskop, które pomagają dokładniej śledzić aktywność. Opaska została ponadto wyposażona w akumulator o pojemności 135 mAh, starczający na około 20 dni pracy. W wersji NFC użytkownicy dostaną do dyspozycji także mikrofon, ale w Polsce ta funkcja będzie raczej nieprzydatna – służy on przede wszystkim do porozumienia się z chińskim wirtualnym asystentem Xiaoai.

Początkowo Mi Band 4 trafi jedynie na swój rodzimy rynek – premiera opasek nastąpi w połowie czerwca. Podstawowy wariant opaski będzie kosztował 170 CNY (ok. 90 PLN), a ten z NFC i wirtualnym asystentem – 230 CNY (ok. 125 PLN). Urządzenie będzie dostępne także w specjalnej wersji kolekcjonerskiej zaprojektowanej wspólnie z Marvelem. Opaski w unikatowych wersjach kolorystycznych i z nowymi tarczami zostały wycenione na 350 CNY (ok. 190 PLN).