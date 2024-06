Wystartowała przedpremierowa sprzedaż Astro Bot

Od piątku, 7 czerwca, można już zamawiać w przedsprzedaży Astro Bot na PlayStation 5. Gra będzie dostępna w 3 różnych edycjach.

Dostępne formaty gry to:

fizyczna edycja standardowa,

cyfrowa edycja standardowa,

cyfrowa edycja deluxe.

Astro Bot to kontynuacja uwielbianej przez graczy gry Astro Playroom. W tej zupełnie nowej grze Team Asobi gracze zbadają 6 galaktyk w poszukiwaniu rozproszonej załogi Astro. Przemierzając niezwykłe planety, odwiedzą bujne lasy, piaszczyste plaże, rozgrzane do czerwoności wulkany, a nawet będą mieli okazję do eksploracji tak zaskakujących miejsc jak gigantyczna klepsydra czy śpiewające drzewo.

Gra 6 września 2024 roku zadebiutuje na PlayStation 5.

Edycje Astro Bot dostępne w przedsprzedaży

Fizyczna edycja standardowa + dodatkowe prezenty za złożenie zamówienia przedpremierowego:

plakat

strój PaRappa zakochany tekściarz dla Astro

kolor malowania Dwuprędkościowca – fantastyczne grafitti

2 awatary Astro

Standardowa edycja cyfrowa + dodatkowe prezenty za złożenie zamówienia przedpremierowego:

strój PaRappa zakochany tekściarz dla Astro

kolor malowania Dwuprędkościowca – fantastyczne grafitti

2 awatary Astro

Cyfrowa edycja deluxe, w skład której oprócz powyższych prezentów wchodzą również:

strój tropiciela Astroz Yharnam

złoty strój dla Astro

kolor malowania Dwuprędkościowca – neonowe marzenie

kolor malowania Dwuprędkościowca – złoto czempiona

ścieżka dźwiękowa i cyfrowa galeria grafiki

10 awatarów Astro

Edycje cyfrowe można już zamawiać w sklepie PlayStation. Edycja standardowa jest dostępna w cenie 299 PLN. Cyfrowa edycja deluxe jest dostępna w cenie 339 PLN.