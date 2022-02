Wygraj grę Dying Light 2 z MSI￼

Mało która premiera budzi tyle emocji, co Dying Light 2: Stay Human – kontynuacja dynamicznej (i rozkosznie brutalnej) historii o wybuchu apokalipsy zombie. Jeśli planujesz zakup gry, sprawdź najpierw ofertę MSI – może okazać się, że zgarniesz ją za darmo wraz z gamingowym sprzętem.

Promocja wystartowała 1 lutego i potrwa do 5 marca lub do wyczerpania zapasów. Jeśli w tym czasie nabędziesz objęty nią sprzęt marki MSI, będziesz mógł zarejestrować zakup na stronie producenta i odebrać cyfrowy kod z grą Dying Light 2 w wersji Standard Edition na peceta. Wśród urządzeń, które objęte zostały promocją, znajdziemy wybrane gamingowe desktopy, monitory, płyty główne, zasilacze, obudowy, system chłodzenia wodnego oraz fotele dla graczy; ich pełną listę znajdziesz na stronie MSI.

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić jeden z powyższych gadżetów w okresie pomiędzy 1 lutego a 5 marca i zachować paragon lub fakturę. Następnie, na stronie MSI Member Center, należy wypełnić zgłoszenie, zawierające wyraźne zdjęcie produktu z numerem seryjnym oraz zdjęcie lub skan dowodu zakupu. Zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane najpóźniej 19 marca 2022 roku, zaś grę aktywować możemy od 2 kwietnia do 3 sierpnia.

To nie jedyna niespodzianka dla fanów Dying Light, jaką przygotowało MSI – mogą oni wziąć udział w specjalnym konkursie. Aby wejść do walki o nagrody, wystarczy wykonać kilka prostych zadań i odpowiedzieć na pytanie dotyczące wyboru frakcji w grze. Na zwycięzców czeka pięć zestawów gadżetów z gry, w których znajdziemy puzzle z motywem z Dying Light 2, czapkę oraz zestaw naklejek i metalowy pin. Warto się pospieszyć: konkurs trwa do 20 lutego.