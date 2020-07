Wyciekły zdjęcia nowego inteligentnego głośnika Google

Pierwszy inteligentny głośnik Google Home miał swoją premierę w 2016 roku. Na jego nową wersję przyszło nam czekać 4 lata, ale w końcu możemy zobaczyć jak będzie wyglądał następca głośnika, od którego wszystko się zaczęło.

Pierwszy głośnik Google Home był zarazem pierwszą próbą Google wprowadzenia wirtualnego asystenta w nasze cztery ściany. Głośnik poza odtwarzaniem muzyki miał wbudowanego Asystenta Google, który odpowiadał na nasze pytania i pomagał zarządzać inteligentnym domem. Wkrótce potem otrzymaliśmy jego mniejszą i większą wersję, ale oryginalny Google Home nadal pozostał w obiegu. Teraz jednak przyszedł czas na odświeżenie linii. Zdjęcia nowego głośnika wyciekły do sieci wczoraj. Google postanowiło zatem nie wstrzymywać procesji i umieściło oficjalne zdjęcia produktu. Jak można łatwo wywnioskować nowy członek rodziny będzie nadal pełnił rolę głośnika z środka stawki, ale jego design jest teraz znacznie bliższy modelom mini oraz max. Oczywiście w związku z ostatnią zmianą nazewnictwa będzie się on najpewniej nazywał Google Nest Home lub Google Nest.

Na tą chwilę nie wiadomo kiedy produkt trafi do sprzedaży. Mamy jednak nadzieję, że do tego czasu Google pozwoli nam w końcu rozmawiać z naszymi głośnikami w ojczystym języku. Do tej pory Asystent Google oficjalnie przemawia do nas po polsku jedynie ze smartfonów i słuchawek.