Wyciekły dane klientów sklepu Cyfrowe.pl

Ciągłe siedzenie w domu zachęca do robienia zakupów przez internet. Niestety, nawet najlepiej zabezpieczone sklepy internetowe mogą paść ofiarą hakerów – tym razem na ich celowniku znalazł się sklep fotograficzny Cyfrowe.pl.

O wycieku danych sklep poinformował w mailu do klientów. Cyfrowe.pl nie zna dokładnej skali kradzieży: oświadczenie wskazuje, że nieautoryzowany dostęp przez osoby trzecie dotyczył przynajmniej części klientów, ale istnieje ryzyko, że ujawnione zostały dane wszystkich osób robiących zakupy w ich sklepie internetowym. Hakerom udało się wyłudzić dostęp do adresów mailowych i haseł użytkowników, a być może także informacji zapisanych w ich profilach: imion i nazwisk, numerów telefonu i adresów dostawy. Przedstawiciele sklepu uspokajają, że wśród wykradzionych danych nie znajdują się informacje o kartach płatniczych, loginy do systemów bankowych ani żadne inne informacje na temat operacji finansowych – Cyfrowe.pl po prostu nie przechowuje tych danych.

Co w tej sytuacji powinni zrobić klienci? Sklep zaleca bezzwłoczne wejście na konto i przejście procedury odzyskiwania hasła dostępowego – wszystkie dotychczasowe hasła zostały zresetowane. Przedstawiciele Cyfrowe.pl ostrzegają, że wykradzione dane mogą posłużyć do wysyłania wiadomości spam lub linków mających na celu wyłudzenie pieniędzy od użytkownika, i zalecają szczególną ostrożność. Ponadto osoby, które używały wykradzionego hasła także na innych stronach internetowych, powinny natychmiast je zmienić, by uchronić się przed utratą kolejnych danych.