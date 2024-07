Rusza letnia wyprzedaż na PlayStation Store!

Firma Sony Interactive Entertainment poinformowała o starcie letniej wyprzedaży w PlayStation Store. To doskonała okazja, aby zaplanować kolejną wielką przygodę lub odkryć nową ulubioną serię. W tym roku w ofercie znalaPLNy się setki tytułów w promocyjnych cenach, niższych nawet o 75%, a są to hity jak: Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Edition czy Hogwarts Legacy. Promocja będzie obowiązywać od 17 lipca do 14 sierpnia.

Wśród przecenionych gier znajdą się tytuły takie jak:

A Plague Tale: Requiem – przeceniona z 259 PLN na 103,60 PLN

Alan Wake 2 – z 259 PLN na 168,35 PLN

Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition – z 593 PLN na 148,47 PLN

Batman: Arkham Knight – z 89 PLN na 17,80 PLN

Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition – z 259 PLN na 194,25 PLN

Diablo IV – Standard Edition – z 215,50 PLN na 129,30 PLN

Dying Light 2: Stay Human, PS4 & PS5 – z 269 PLN na 107,60 PLN

Grand Theft Auto V (PS5) – z 169 PLN na 84,50 PLN

Monster Hunter Rise – Deluxe Edition, PS4 & PS5 – z 229 PLN na 73,28 PLN

Resident Evil Village, PS4 & PS5 – z 169 PLN na 67,60 PLN

To tylko niewielka część dostępnych tytułów. Pełną listę przecenionych gier znajdziesz na PlayStation Store.