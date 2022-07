Wideorejestrator Mio do nagrań w dzień i w nocy￼

Nowoczesne technologie ciągle zaskakują nas szybkością z jaką postępują. Smartfony potrafią nagrywać obraz o doskonałej jakości, w związku czym prawie każdy z nas posiada w swojej kieszeni małą, przenośną kamerę o wielkiej mocy. Nie inaczej jest w przypadku innych urządzeń rejestrujących, np. wideorejestratorów. One również dzięki najnowszym zdobyczom technologii mogą dostarczyć nam nagrań najwyższej jakości. Jedną z takich kamer samochodowych jest Mio MiVue C580.

Wideorejestrator Mio MiVue C580 to młodszy brat znanego i cenionego wśród kierowców Mio MiVue C570. Nowa kamera charakteryzuje się wysoką jakością nagrywanego obrazu nawet przy minimalnej ilości światła. Jest to możliwe dzięki sensorowi optycznemu Sony STARVIS CMOS, który zapewnia doskonały kontrast oraz bardzo jasną i bogatą kolorystykę, nawet przy słabym oświetleniu. Jak wiadomo, w przypadku wideorejestratorów to właśnie wysoka jakość nagrań ma kluczowe znaczenie zwłaszcza, gdy chcemy przekazać nagranie ubezpieczycielowi razem z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Dzięki zastosowaniu w Mio MiVue C580 funkcji HDR, kamera automatycznie rejestruje wiele klatek z różnymi wartościami ekspozycji, a następnie łączy je, tworząc pojedynczy obraz, który następnie jest zoptymalizowany jako jaśniejszy i czytelniejszy z mniejszą ilością szumów. Efekt? Jeszcze bardziej czytelne tablice rejestracyjne.

W czasach inflacji i ciągłych wzrostów kar za przekroczenie prędkości, każdemu kierowcy zależy na tym, żeby unikać mandatów. W związku z tym warto wyposażyć swoje auto w nowe Mio MiVue C580, które ma bardzo przydatną funkcję ostrzegania przed odcinkowym pomiarem prędkości. Kamera pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru. Wskazuje również ograniczenie prędkości oraz dostarcza informacji o średniej prędkości na mierzonym odcinku. Ta sprytna funkcja może w znaczący sposób ochronić nasz domowy budżet przed uszczupleniem.

Dodatkowo Mio MiVue C580, dzięki wbudowanego GPS, wysyła ostrzeżenia o najbliższych fotoradarach. Jest to możliwe, ponieważ ten model posiada opatentowaną funkcję Mio Smart Alert, która służy do wczesnego alarmowania o przekroczeniu dozwolonej prędkości pojazdu. Ostrzega również kierowcę przed zbliżającym się fotoradarem sygnałem alarmowym i poinformuje jak szybko może jechać, by była to prędkość zgodna z przepisami.

Posiadając Mio MiVue C580, nie musisz obawiać się zostawiania swojego samochodu na parkingu przez wiele godzin. Dzięki trybowi parkingowemu podtrzymywanemu w stanie gotowości przez wewnętrzną baterię, wideorejestrator automatycznie rozpocznie nagrywanie, gdy tylko wykryje drgania lub ruch. Przy zastosowaniu stałego zasilania Mio SmartBox III, urządzenie może działać w aktywnym trybie parkingowym nawet do 36 godzin.

Kamera samochodowa Mio MiVue C580 jest dostępna w sprzedaży w cenie 550 PLN.