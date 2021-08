WhatsApp doczeka się wersji na iPada

Nie wszystkie aplikacje z iOS/iPadOS są dostosowane do każdego kompatybilnego urządzenia. W App Store znajdziemy setki gier, w które zagramy jedynie na dużym ekranie tabletu, a niektóre apki napisane z myślą o smartfonach wyglądają koszmarnie na iPadach lub w ogóle na nich nie funkcjonują. WhatsApp do tej pory należał do tej drugiej kategorii, ale niewykluczone, że już wkrótce się to zmieni.

Aby działać poprawnie, popularny komunikator wymaga numeru telefonu – chociaż istniejącą aplikację da się ściągnąć i zainstalować na iPadzie, jest ona właściwie bezużyteczna. Już wkrótce może być zupełnie inaczej, w sieci zaczęły bowiem krążyć informacje na temat nadchodzącej funkcji Multi-Device 2.0. Ma ona umożliwić podpięcie dodatkowych urządzeń do danego konta WhatsApp, a wśród wspieranych sprzętów znalazły się iPady i tablety z Androidem.



Po zainstalowaniu aplikacji na kompatybilnym urządzeniu i połączeniu jej z telefonem, użytkownik otrzyma dostęp do pełnoprawnej wersji WhatsAppa. Co najważniejsze, obydwie apki działają niezależnie – jeśli nasz telefon akurat nie będzie podłączony do sieci, wersja na tablet wciąż będzie mogła wysyłać i odbierać wiadomości oraz wykonywać połączenia.



Informacje te zostały przekazane przez portal WABetaInfo, a sam WhatsApp ani ich nie potwierdził, ani nie zdementował. Przecieki milczą także na temat premiery nowej funkcji – póki co wiemy jedynie, że będzie ona dostępna w jednej z nadchodzących aktualizacji. Wiadomo także, że osoby uczestniczące w testach beta na platformie iOS będą mogły wziąć udział w becie wersji na iPadOS.