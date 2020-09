Western Digital prezentuje odświeżone dyski Sandisk Extreme SSD

Firma Western Digital Corp. oficjalnie wprowadziła dziś do oferty dwa nowe przenośne dyski SSD SanDisk, oferujące prawie dwukrotnie wyższą prędkość przesyłu danych niż ich poprzednia generacja. Przenośne dyski SanDisk Portable Extreme oraz SanDisk Extreme PRO SSD zostały zaprojektowane tak, by nadążać za potrzebami użytkowników, którzy rejestrują i przechowują coraz więcej materiałów w doskonałej jakości. Chodzi tu m.in. o profesjonalnych fotografów, twórców wideo oraz innych użytkowników, którzy chcą zachować swoje cyfrowanie wspomnienia i potrzebują niezawodnego oraz wydajnego urządzenia, które będzie w stanie zapisać je z najwyższą prędkością.

Oferujące do 2 TB* pojemności nowe dyski NVMe są doskonałym rozwiązaniem do rejestrowania i przechowywania treści zapisywanych w rozdzielczościach 4K oraz 8K. Flagowy model SanDisk Extreme PRO SSD wyposażony został w obudowę z kutego aluminium (dzięki której pozostaje chłodny nawet podczas intensywnej pracy oraz odporny na uszkodzenia). Użytkownicy mogą chronić dostęp do swoich danych hasłem a także skorzystać z opcji ochrony 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES1.

Niezawodne i potężne SSD

Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach przenośne produkty z serii SanDisk SSD stworzono tak, by były w stanie obsłużyć najbardziej wymagające zadania, i to w dowolnym środowisku – zarówno w domu czy biurze, jak i w terenie. SanDisk Extreme Portable SSD to świetne rozwiązanie dla użytkowników, poszukujących mobilnego i pojemnego dysku, zaś SanDisk Extreme PRO doskonale sprawdzi się u osób, które potrzebują najwyższej, stabilnej wydajności oraz gotowości do pracy w każdych warunkach.

“Dla naszych klientów, życie jest przygodą – dlatego oczekują od nas produktów, które cały czas będą coraz lepiej wpisywały się w ich plany zawodowe. Marce SanDisk ufają profesjonalni fotografowie z całego świata, dlatego też stworzyliśmy dla nich rodzinę produktów Extreme. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii NVMe jeszcze bardziej zwiększyliśmy wydajność tych urządzeń, a zastosowanie trwałych materiałów sprawia, że dyski są gotowe do ciężkiej pracy – i zapisywania najlepszych ujęć – w każdych warunkach” – wyjaśnia Brian Pridgeon, dyrektor marketingu działu Consumer Solutions Western Digital.

Kluczowe cechy nowych urządzeń

SanDisk Extreme PRO Portable SSD

Oszczędzaj czas zapisując i przesyłając dane z prędkością do 2000 MB/s** (odczyt/zapis), dzięki zastosowaniu technologii NVMe

Obudowa z kutego aluminium działa jak radiator, odprowadzając ciepło i gwarantujące stabilną prędkość transferów.

Zabezpieczone przed skutkami upadków z wysokości do 2 m, wodo- i pyłoszczelność potwierdzone certyfikatem IP55 2 – dyski są gotowe na wszelkie przygody

– dyski są gotowe na wszelkie przygody Obudowa z kutego aluminium z elementami z silikonu doskonale wygląda i zapewnia dodatkową ochronę przed urazami mechanicznymi.

Prywatne treści można chronić hasłem lub skorzystać z opcjonalnego sprzętowego szyfrowania AES 256-bit1.

SanDisk Extreme Portable SSD

Wydajność NVMe – prędkość odczytu do 1050MB/s** / prędkość zapisu do 1000MB/s** – w kompaktowym, pojemnym przenośnym dysku, idealnym do zapisywania i przechowywania treści w wysokiej rozdzielczości.

Dysk jest odporny na upadki z wysokości do 2 m, oferuje wodo- i pyłoszczelność (IP55 2) .

. Trwała, pokryta silikonem, obudowa doskonale wygląda i zapewnia dodatkową ochronę przed urazami mechanicznymi

Prywatne treści można chronić hasłem lub skorzystać z opcjonalnego sprzętowego szyfrowania AES 256-bit1.

Użytkownicy mogą również skorzystać z wygodnego oczka, pozwalającego na bezpieczne podpięcie dysków do paska lub plecak (np. z pomocą karabińczyka). Dyski są kompatybilne z komputerami PC oraz Mac, można je też łatwo podłączyć do smartfonów wyposażonych w złącze USB Type-C™.

Dostępność i ceny

Modele SanDisk Extreme oraz SanDisk Extreme PRO SSD są objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją3 i można je już kupić w Western Digital Store – SanDisk Extreme Portable SSD jest już dostępny w wersjach 500GB* (cena MSRP 149,99 Euro) oraz 1TB* (MSRP 239,99 Euro), zaś wersja 2TB pojawi się na rynku pod koniec roku. SanDisk Extreme PRO Portable SSD dostępny jest obecnie w wersji 2TB* (MSRP 459,99 Euro), zaś wersja 1TB będzie dostępna pod koniec roku.

*1GB=1,000,000,000 bajtów oraz 1TB=1,000,000,000,000 bajtów. Realna dostępna pojemność może być mniejsza.

**w oparciu o wewnętrzne testy. Prędkość może być niższa – w zależności o wykorzystywanego urządzenia, interfejsu, warunków użytkowania oraz innych czynników. 1MB=1,000,000 bajtów.

1. Ochrona hasłem bazuje na 256-bitowym szyfrowaniu AES i jest obsługiwana w Windows 8, Windows 10 oraz macOS v10.9+ (w przypadku platformy Mac niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie – więcej informacji: www.sandisk.com/secureaccess.)

2. W oparciu o wewnętrzne testy. IPEC 60529 IP 55: przetestowany pod kątem odporności na działanie przepływające wody (30 kPa) przez 3 minuty.; ograniczony kontakt z kurzem/pyłem nie wpływa na działanie. Przed ponownym użytkowaniem należy urządzenie osuszyć i oczyścić z pyłu

3. Więcej informacji: www.sandisk.com/wug.