WD_BLACK prezentuje dysk SN770 NVMe SSD￼

Nośniki PCIe Gen4 zyskują coraz większą popularność wśród pecetowców. Jeśli i ty planujesz przejście na nowszy, szybszy standard, koniecznie sprawdź najnowszą propozycję z serii WD_BLACK, która zaskoczy cię szybkością działania i perfekcyjną responsywnością.

WD_BLACK SN770 NVMe SSD to dysk nastawiony przede wszystkim na sprawną pracę. W modelach 1 i 2 TB, prędkość sekwencyjnego odczytu danych sięga nawet 5150 MB/s, co przekłada się na błyskawiczne wczytywanie danych, natychmiastowe ładowanie kolejnych poziomów oraz płynną zabawę w grach z otwartym światem. WD zapewnia, że nośnik może pochwalić się także do 40% wyższymi szybkościami zapisu danych oraz do 20% lepszą wydajnością energetyczną w porównaniu z urządzeniami poprzedniej generacji.

SN770 NVMe SSD został wyposażony w system zaawansowanego zarządzania temperaturą, co utrzymuje jego wydajność na stałym poziomie w trakcie długich, intensywnych sesji w grze. Kompatybilność ze standardem PCIe Gen4 umożliwia zamontowanie go w najnowszych komputerach, ale nośnik jest wstecznie kompatybilny ze starszym PCIe Gen3 – możemy cieszyć się jego wydajnością także w sytuacji, w której po prostu chcemy lekko zmodernizować naszą „stację bojową”.

Nośnik jest już dostępny w oficjalnym sklepie online Western Digital. Możemy nabyć go w czterech wersjach: 250 GB (390 PLN), 500 GB (550 PLN), 1 TB (870 PLN) oraz 2 TB (1 960 PLN).