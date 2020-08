Unpacked 2020: kolejne nowości od Samsunga

Oprócz gwiazdy wieczoru, jaką niewątpliwie okazał się Galaxy Note 20, Samsung zaprezentował także wiele innych nowości. Wśród nich znalazła się kolejna odsłona Galaxy Tab S7, tym razem dostępna także w wersji 5G.

Galaxy Tab S7 i S7+ to tablety działające na Androidzie, które według zapewnień Samsunga mogą zastąpić niejednego laptopa. Pod ich maską działa procesor Qualcomm Snapdragon 865+, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a w niektórych wersjach także modem LTE lub 5G. Z tyłu znajduje się podwójny aparat fotograficzny 13 Mpix + 5 Mpix, a dookoła ekranu – cztery głośniki AKG z obsługą Dolby Atmos. Mniejszy tablet otrzymał 11-calowy ekran IPS 2560×1600 px o odświeżaniu 120 Hz, a Tab S7+ – 12,4-calowy panel Super AMOLED 2800×1752 px. Różnią się one także pojemnością baterii; w niższym modelu jest to 8000 mAh, a w wyższym aż 10900 mAh. Obydwa tablety będą kompatybilne z opcjonalnym rysikiem S-Pen.



W polskiej dystrybucji ceny kształtują się następująco: za wersję S7 z samym Wi-Fi zapłacimy 3 200 PLN, a za wariant LTE – 3 700 PLN. Galaxy Tab S7+ w wersji Wi-Fi kosztuje 4 100 PLN, a ten z obsługą 5G to koszt aż 5 000 PLN. Urządzenia dostępne są już w przedsprzedaży.



Świeżo zaprezentowany Galaxy Watch 3 nieco schudł w stosunku do poprzedniej generacji. Do łask powróciła obracająca się ramka dookoła ekranu, pełniąca rolę dodatkowego pokrętła sterującego, a ponadto Samsung zapowiada, że smartwatch otrzyma wiele nowych funkcji fitness i wellness. Zegarek dostępny jest z tarczą o przekątnej 41 lub 45 mm, a jego ceny zaczynają się od 1 900 PLN za wersję z samym Wi-Fi.



Ostatnią nowością są słuchawki true wireless Galaxy Buds Live. Wkładki o charakterystycznym kształcie „fasolek” otrzymały system aktywnej redukcji hałasu, silikonowe końcówki zapewniające ich dobre przyleganie do uszu oraz baterię starczającą na maksymalnie 8 godzin słuchania muzyki przy wyłączonym ANC. W Polsce kupimy je za 850 PLN.