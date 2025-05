UNIQLO prezentuje The Roger Federer Collection – nowoczesny LifeWear inspirowany sportowym stylem legendy

UNIQLO wprowadza na rynek najnowszą kolekcję inspirowaną stylem jednego z największych ambasadorów marki, Rogera Federera. „The Roger Federer Collection”, zaprojektowana przez dyrektorkę kreatywną Clare Waight Keller, to nowoczesna interpretacja codziennej odzieży sportowej, która łączy funkcjonalność, elegancję i innowacyjne technologie tkanin UNIQLO.

Kolekcja, dostępna od 16 maja, składa się z siedmiu starannie zaprojektowanych elementów garderoby. Stonowana paleta barw – granat, czerń i biel – oraz minimalistyczne formy nadają kolekcji wyrafinowany charakter, idealny zarówno do sportowych treningów, jak i codziennego użytku. Wśród produktów znajdziemy m.in. AIRism Cotton Pique Polo Shirt oraz DRY-EX Stand Collar Polo Shirt, a także modne bluzy z kapturem, szorty i spodnie o dopracowanych krojach.

UNIQLO stawia na innowacje – kolekcja jest przykładem udanego połączenia zaawansowanej technologii materiałów z ponadczasowym stylem. Zastosowanie tkanin takich jak AIRism i DRY-EX gwarantuje komfort, doskonałe odprowadzanie wilgoci oraz oddychalność, co czyni ubrania idealnymi zarówno na korcie, jak i poza nim.

Roger Federer, synonim klasyki i sukcesu na korcie, osobiście komentuje nową kolekcję: „Z ogromną radością przedstawiam The Roger Federer Collection we współpracy z UNIQLO. Praca z Clare była wspaniałym doświadczeniem – jej kreatywność i dbałość o szczegóły widać w każdym projekcie. Mam nadzieję, że poczujecie się w niej tak dobrze, jak podczas aktywności sportowej, tak i w codziennych momentach.”

Dyrektor Kreatywna, Clare Waight Keller, dodaje: „Współpraca z Rogerem przy tej kolekcji była niezwykle inspirującym doświadczeniem. Chcieliśmy stworzyć coś, co łączy naszą wspólną pasję do sportu z możliwościami, jakie daje technologia UNIQLO. Kolekcja to połączenie wszechstronności, komfortu i stylu, które sprawdzi się zarówno na korcie, jak i w życiu codziennym.”

Nowa kolekcja to nie tylko moda – to filozofia, która podkreśla, że codzienna odzież może być funkcjonalna, innowacyjna i pełna wyrafinowanego stylu. UNIQLO, znane z koncepcji LifeWear, kolejny raz pokazuje, że technologia i design mogą iść w parze, tworząc ubrania idealne na każdy dzień.

Dowiedz się więcej na stronie: UNIQLO – The Roger Federer Collection