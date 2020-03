Unia Europejska planuje wprowadzić „prawo do naprawy”

Wiele produktów, z których korzystamy na co dzień, ma dość efemeryczny charakter – są one przeznaczone do działania przez pewien czas i nieuchronnego zastąpienia nowszymi, wydajniejszymi modelami. Unia Europejska pragnie wydłużyć ich żywotność, a także zachęcać do naprawy i powtórnego wykorzystania sprzętów.

Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt przewiduje wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym: odejście od modelu „wyprodukuj-użyj-wyrzuć” i promowanie ponownego użycia produktów, ich naprawy i recyklingu. To element planu działania UE na rzecz neutralności klimatycznej, który zakłada osiągnięcie tego celu do 2050 roku.

Jednym z najważniejszych obszarów przemysłowych wskazanych przez Komisję Europejską jest elektronika i sprzęt teleinformatyczny. Plan działania podkreśla, że urządzenia mobilne i gadżety zbyt łatwo się psują, projektowane są z myślą o ich szybkim zastąpieniu i często nie mogą być naprawiane. Organy UE chcą wydłużenia cyklu życia produktów poprzez zapewnienie konsumentom możliwości ich naprawy, ulepszania i modernizacji, co pozwoli uniknąć przedwczesnego starzenia się urządzeń. KE rozważa również wprowadzenie ogólnounijnego systemu zwrotu lub sprzedaży używanych sprzętów elektronicznych oraz zakaz niszczenia niesprzedanych produktów.

Włączenie „prawa do naprawy” do unijnej polityki ochrony konsumentów i produktów powinno nastąpić do 2021 r. Prawo ma dotyczyć także handlu międzynarodowego – Unia będzie pilnowała, żeby przyszłe umowy handlowe spełniały warunki gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokument wspomina o nagrodach dla producentów, którzy zastosują się do unijnych przepisów, ale nie wskazuje, czy będą stosowane również kary.