Ad image
Kultura

Twenty One Pilots kończą dekadę historii

Nowy album Breach już dostępny

Michał Lis
Michał Lis
1 minut(y) czytania

12 września 2025 roku na rynku ukazał się długo wyczekiwany album Breach zespołu Twenty One Pilots. To nie tylko kolejna płyta w dorobku duetu, ale – jak podkreślają artyści – ostateczne zamknięcie fabuły rozwijanej od czasu kultowego „Blurryface”.

Premierze towarzyszy filmowy teledysk do utworu „City Walls”, wyreżyserowany przez Jensena Noena, który kontynuuje wątki rozpoczęte w „Paladin Strait” i wieńczy dziesięcioletnią opowieść o walce, symbolice i tożsamości.

Album zawiera m.in. dobrze już znane fanom single „The Contract” – największy debiut w historii zespołu, który dotarł na szczyt listy Alternative Airplay i zdobył nominację do MTV VMAs 2025 w kategorii Best Rock – oraz „Drum Show”, ogłoszony w dniu premiery „Hottest Record” w BBC Radio 1.

Twenty One Pilots nie zwalniają tempa – już 18 września ruszają w trasę koncertową THE CLANCY TOUR: BREACH 2025. Start zaplanowano w Cincinnati, gdzie na stadionie TQL odbędzie się wyprzedany koncert otwierający. Następnie muzycy odwiedzą największe stadiony i amfiteatry Ameryki Północnej, a wielki finał zaplanowano w Los Angeles na BMO Stadium – aż dwa koncerty zamykające trasę.

Breach to podsumowanie dekady, w której duet zdobył miliardy streamów, wyprzedawał stadiony na całym świecie i dołączył do elitarnego grona zaledwie 18 artystów uhonorowanych wieloma diamentowymi certyfikatami RIAA.

Album dostępny jest już we wszystkich serwisach streamingowych.

Może cię także zainteresować

Spotify prezentuje gusta muzyczne Polaków

Danny Brown wystąpi w Polsce

Sceny z życia małżeńskiego – nowy serial HBO

Filmowe polecenia: Czarny łabędź

Riverside – posłuchaj singla Friend or Foe?

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł Roborock wkracza do ogrodów
Następny artykuł 50-lecie „Bohemian Rhapsody” Queen

Ostatnie newsy

Dwa nowe urządzenia do terapii światłem czerwonym od Nanoleaf
Newsy
Roborock wkracza do ogrodów
Newsy
Devialet Phantom Ultimate – legenda audio powraca w nowym wydaniu
Newsy
COS po raz czwarty na New York Fashion Week
Newsy