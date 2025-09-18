Twenty One Pilots kończą dekadę historii

12 września 2025 roku na rynku ukazał się długo wyczekiwany album Breach zespołu Twenty One Pilots. To nie tylko kolejna płyta w dorobku duetu, ale – jak podkreślają artyści – ostateczne zamknięcie fabuły rozwijanej od czasu kultowego „Blurryface”.

Premierze towarzyszy filmowy teledysk do utworu „City Walls”, wyreżyserowany przez Jensena Noena, który kontynuuje wątki rozpoczęte w „Paladin Strait” i wieńczy dziesięcioletnią opowieść o walce, symbolice i tożsamości.

Album zawiera m.in. dobrze już znane fanom single „The Contract” – największy debiut w historii zespołu, który dotarł na szczyt listy Alternative Airplay i zdobył nominację do MTV VMAs 2025 w kategorii Best Rock – oraz „Drum Show”, ogłoszony w dniu premiery „Hottest Record” w BBC Radio 1.

Twenty One Pilots nie zwalniają tempa – już 18 września ruszają w trasę koncertową THE CLANCY TOUR: BREACH 2025. Start zaplanowano w Cincinnati, gdzie na stadionie TQL odbędzie się wyprzedany koncert otwierający. Następnie muzycy odwiedzą największe stadiony i amfiteatry Ameryki Północnej, a wielki finał zaplanowano w Los Angeles na BMO Stadium – aż dwa koncerty zamykające trasę.

Breach to podsumowanie dekady, w której duet zdobył miliardy streamów, wyprzedawał stadiony na całym świecie i dołączył do elitarnego grona zaledwie 18 artystów uhonorowanych wieloma diamentowymi certyfikatami RIAA.

Album dostępny jest już we wszystkich serwisach streamingowych.