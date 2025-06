Lunatic Soul powraca z nowym singlem

Po pięciu latach milczenia Lunatic Soul, solowy projekt Mariusza Dudy – frontmana Riverside – wraca z nowym utworem. Singiel zatytułowany The World Under Unsun właśnie trafił do sieci i stanowi zapowiedź ósmego albumu artysty, który ukaże się jesienią tego roku.

Jak zdradza sam Mariusz Duda:

– Tak będzie zaczynała się nowa płyta Lunatic Soul. Dokładnie tymi dźwiękami. Utwór The World Under Unsun to w pewnym sensie „napisy początkowe” długiego, bo trwającego 90 minut, „filmu muzycznego”. Nowy materiał umiejscowiony zostanie na osi czasu Lunatic Soul między albumami Fractured a Walking on a Flashlight Beam. To oznacza powrót do mroczniejszych brzmień i introspektywnego klimatu, tym razem jednak „skąpanego w czarno-złotym świetle Nie-słońca”.

Za słowa i muzykę tradycyjnie odpowiada Mariusz Duda. Nadchodzący album ukaże się nakładem InsideOut Music(świat) oraz Mystic Production (Polska). Czekamy na więcej informacji i szykujemy się na muzyczną podróż w głąb „świata pod Nie-słońcem”.

Link do odsłuchów: https://bfan.link/the-world-under-unsun