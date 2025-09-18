Ad image
Kultura

50-lecie „Bohemian Rhapsody” Queen

Legenda wraca na winylu

Michał Lis
Michał Lis
2 minut(y) czytania

Queen świętują pół wieku od premiery albumu A Night At The Opera i singla, który na zawsze zmienił historię muzyki – „Bohemian Rhapsody”. Z tej okazji przygotowano luksusowe winylowe wznowienia.

Wydany w listopadzie 1975 roku, A Night At The Opera stał się przełomowym momentem w karierze Queen. To właśnie z tej płyty pochodzi „Bohemian Rhapsody” – sześciominutowa epopeja, która połączyła rock, operę i balladę w jeden niepowtarzalny utwór. Piosenka spędziła dziewięć tygodni na szczycie brytyjskiej listy przebojów i do dziś uznawana jest za najważniejszy singiel w historii zespołu.

Z okazji jubileuszu album ukaże się na przezroczystym winylu. Premiera w Wielkiej Brytanii zaplanowana jest na 18 października w ramach National Album Day, a dzień wcześniej krążek trafi do sklepów na całym świecie.

To jednak nie koniec atrakcji. 31 października „Bohemian Rhapsody” zostanie wznowione w wyjątkowych edycjach: na transparentnym, niebieskim winylu (7” i 12”), w wersji picture disc oraz na kasecie magnetofonowej. Wydawnictwa ukażą się nakładem Universal Music Group (poza USA, gdzie odpowiada Hollywood Records).

– A Night At The Opera otworzył nam drzwi do świata. To był szalony i wspaniały album, pełen wszystkiego po trochu – wspominają Brian May i Roger Taylor.

Dziś, 50 lat później, Queen wciąż pozostają symbolem odwagi artystycznej i muzycznej wizji, a „Bohemian Rhapsody” wciąż inspiruje kolejne pokolenia fanów.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
