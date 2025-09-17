Roborock wkracza do ogrodów

Roborock, dotychczas kojarzony głównie z inteligentnym sprzątaniem wnętrz, rozszerza swoje portfolio o rozwiązania ogrodowe. Marka, która w 2024 roku umocniła pozycję lidera rynku robotów odkurzających, teraz prezentuje serię robotów koszących RockMow i RockNeo. To naturalna ewolucja – od czystego salonu po perfekcyjnie przystrzyżony trawnik.

Pod hasłem „Rock the Mow – Time to Roll” Roborock zaprezentował swoje nowości w malowniczej dolinie rzeki Isar pod Monachium. Podczas wydarzenia dziennikarze, partnerzy i influencerzy mieli okazję przetestować urządzenia na żywo. Producent podkreśla, że nowa linia to realizacja misji marki: dawać użytkownikom więcej czasu dla siebie i poprawiać jakość życia dzięki technologii.

Nowa seria obejmuje trzy urządzenia, które odpowiadają na potrzeby właścicieli ogrodów o różnej wielkości i charakterze:

Roborock RockMow Z1 – flagowy model z napędem na cztery koła i systemem Active Steering. Radzi sobie z nachyleniami do 80%, przeszkodami o wysokości do 6 cm i koszeniem dużych trawników (do 5000 m² w 24 godziny). Dzięki ostrzom PreciEdge tnie trawę zaledwie 3 cm od krawędzi, minimalizując potrzebę ręcznego podkaszania.

Roborock RockMow S1 – przeznaczony do średnich ogrodów, porusza się nawet w przejściach o szerokości 0,7 m i radzi sobie z nachyleniami do 45%. Potrafi skosić do 1000 m² w 12 godzin, oferując cichą, bezpieczną i precyzyjną pracę.

Roborock RockNeo Q1 – kompaktowy model dla mniejszych trawników. Wyposażony w tryb Wildlife-Friendly, unika nocnego koszenia, chroniąc zwierzęta domowe i ogrodowe. Radzi sobie ze wzniesieniami do 45% i przeszkodami do 4 cm, a inteligentne planowanie pozwala personalizować pielęgnację trawnika.

Wszystkie trzy modele korzystają z technologii Sentisphere AI Environmental Perception, która umożliwia inteligentne omijanie przeszkód i bezpieczną pracę w ogrodzie.

Roborock RockMow Z1, RockMow S1 i RockNeo Q1 pojawią się w Polsce w 2026 roku.