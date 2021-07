Trzyczęściowy serial dokumentalny Obama: Ku doskonalszej unii na HBO GO

Trzyczęściowa produkcja dokumentalna Obama: Ku doskonalszej unii przedstawia życiową drogę prezydenta Baracka Obamy oraz wyzwania wpisane w budowanie bardziej inkluzywnej Ameryki. Premiera pierwszej części odbędzie się 4 sierpnia w HBO GO.

Trzyczęściowy serial dokumentalny Obama: Ku doskonalszej unii (OBAMA: IN PURSUIT OF A MORE PERFECT UNION) jest zapisem prywatnej i politycznej drogi prezydenta Baracka Obamy, a jego premiera wpisuje się w obecne rozliczenia Ameryki z jej historią relacji rasowych. W produkcji usłyszymy wypowiedzi znajomych, przyjaciół i krytyków Obamy, zobaczymy fragmenty jego wystąpień oraz wywiadów prasowych. Część pierwsza przedstawia dzieciństwo amerykańskiego prezydenta – syna białej matki z Kansas i ojca z Afryki, jego duchowy rozwój, którego kierunek wyznaczyło pokolenie czarnych liderów, oraz nadzieje na bardziej inkluzyjną Amerykę. Losy Obamy wpisują się w historię całego kraju, ponieważ symbolizują dawną i współczesną tożsamość narodową Ameryki.

Nakręcony z perspektywy czterech ostatnich lat dokument Obama: Ku doskonalszej unii przedstawia wnikliwy portret Ameryki pod rządami pierwszego czarnego prezydenta. Prezydentura Baracka Obamy była doniosłym wydarzeniem w amerykańskiej historii, ale ten historyczny krok uwypuklił także pilną potrzebę rozwiązania głęboko zakorzenionych w kulturze problemów związanych z relacjami rasowymi i sprawiedliwością rasową, z którymi Stany Zjednoczone zmagają się od lat. Reżyserem serialu dokumentalnego Obama: Ku doskonalszej unii jest zdobywca nagrody Emmy Peter Kunhardt.

Część pierwsza serialu Obama: Ku doskonalszej unii przedstawia dzieciństwo Baracka Obamy, którego wychowywali samotna matka z Kansas i jego biali dziadkowie, pierwsze dni w szkole na Hawajach, studia na Uniwersytecie Columbia i wydziale prawa na Harvardzie. Oglądając archiwalne nagrania, Obama opowiada, jaki wpływ wywarł na niego nieobecny w jego życiu ojciec z Afryki, wspomina trudy dorastania dwurasowego nastolatka oraz coraz bliższe relacje z afroamerykańską społecznością z Chicago, gdzie współpracował z czarnymi kongregacjami jako organizator wydarzeń.

Druga część dokumentu jest zapisem kolejnego etapu życiowej drogi Obamy – od zgłoszenia kandydatury do zaprzysiężenia na prezydenta w listopadzie 2008 roku, przez przeszkody i sukcesy podczas jego kampanii. Nieustanna presja, aby określił swoją tożsamość rasową oraz poczucie frustracji, że pewne kwestie odwracają jego uwagę od innych, ważnych problemów sprawiły, że Obama wygłosił w marcu 2008 roku wystąpienie na temat rasy, które było płomienną obroną amerykańskiej konstytucji oraz apelem, aby wznieść się ponad amerykański „rasowy impas” i skupić się na zapewnieniu wszystkim jeszcze większego dobrobytu i poczucia jedności.

Część trzecia jest poświęcona latom spędzonym w Białym Domu oraz przeszkodom, jakie Obama musiał pokonać, żeby przeforsować swoją sztandarową reformę systemu opieki zdrowotnej w naznaczonym głębokimi podziałami Kongresie. Prezydentowi udało się w końcu doprowadzić do uchwalenia ustawy Affordable Care Act, ale jej wprowadzenie pogłębiło dotychczasowe polityczne podziały w Waszyngtonie. Kiedy wzrosła społeczna świadomość brutalnego traktowania Afroamerykanów przez policję i uruchomiono oddolne inicjatywy, aby ograniczyć dostęp do broni, krytycy zaczęli oskarżać Obamę i członków jego administracji o to, że nie zrobili wystarczająco dużo, aby zainicjować debatę na temat kwestii rasowych. Obecnie były prezydent w dalszym ciągu prowadzi działania, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwości rasowej i równych szans członkom czarnej społeczności.

Produkcja Obama: Ku doskonalszej unii to portret człowieka i prezydenta, którego wizja narodu wyrasta z jego własnych doświadczeń i tożsamości. Oceniając wydarzenia z obecnej perspektywy, twórcy dokumentu przedstawiają administrację Obamy świadomi przeszkód, jakie prezydent musiał pokonywać jako człowiek oraz wyzwań wpisanych w walkę o równość w Ameryce.

Pierwsza część serialu dokumentalnego Obama: Ku doskonalszej unii zadebiutuje 4 sierpnia w HBO GO, druga część produkcji pojawi się w serwisie dzień później, 5 sierpnia i trzecia – 6 sierpnia.