TP-Link – mobilny internet w podróży

Wyobraź sobie poranek w pociągu do innego miasta. Pracujesz na laptopie, synchronizujesz pliki w chmurze, a w tle odbywa się wideokonferencja. Jeszcze kilka lat temu taki scenariusz wydawałby się niemożliwy – dziś jest codziennością. Wszystko dzięki temu, że mobilny dostęp do internetu osiągnął poziom, który pozwala nam zapomnieć o ograniczeniach.

Współczesny świat wymaga stałego połączenia – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. W biurze, na wakacjach czy podczas delegacji, szybki internet to nie luksus, a podstawa. Trudno jednak ufać publicznym sieciom Wi-Fi, które bywają niestabilne i niebezpieczne. Coraz więcej osób sięga więc po własne, przenośne rozwiązania. TP-Link, globalny lider rozwiązań sieciowych, odpowiada na te potrzeby, proponując trzy urządzenia, które redefiniują pojęcie mobilnego internetu: hotspot 5G M8550, hotspot LTE-Advanced M7750 oraz podróżny router Wi-Fi 6 TL-WR3002X.

M8550 – prędkość 5G w twojej kieszeni

Dla osób, które chcą mieć zawsze dostęp do najnowszych technologii, TP-Link stworzył model M8550. To przenośny hotspot 5G, który potrafi osiągnąć prędkości pobierania nawet do 3,4 Gb/s, co stawia go w absolutnej czołówce mobilnych routerów. Dzięki obsłudze Wi-Fi 6E w trzech pasmach (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) urządzenie gwarantuje nie tylko wysoką szybkość, ale także dużą stabilność połączenia – i to nawet wtedy, gdy z sieci korzysta do 32 urządzeń jednocześnie.

M8550 wyróżnia się także dotykowym ekranem, na którym można w prosty sposób monitorować zużycie danych, siłę sygnału czy stan baterii (4 680 mAh). To przydatna funkcja zarówno w pracy, jak i podczas podróży z rodziną, kiedy kontrola nad transferem jest kluczowa. Dla biznesu nie bez znaczenia pozostaje fakt, że urządzenie obsługuje szyfrowanie VPN (WireGuard), co umożliwia bezpieczne korzystanie z firmowych serwerów nawet w trakcie podróży.

To rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w różnych scenariuszach – od pracy zdalnej w domku letniskowym, przez streaming w plenerze, aż po gaming na konsoli w hotelowym pokoju.

M7750 – mobilna niezawodność w kompaktowej formie

Nie każdy potrzebuje od razu 5G – wielu użytkowników szuka po prostu stabilnego, przenośnego Wi-Fi, które sprawdzi się w podróży. Tę rolę doskonale spełnia M7750, hotspot działający w technologii LTE-Advanced (Cat.12). Oferuje on prędkości pobierania do 600 Mb/s i wysyłania do 150 Mb/s, co wystarcza zarówno do wideokonferencji, jak i strumieniowania filmów, czy pobierania dużych plików.

Na jednym ładowaniu (bateria 3 280 mAh) urządzenie działa nawet 15 godzin, a prosty ekran pozwala sprawdzić wszystkie najważniejsze parametry – od zasięgu, przez stan baterii, po liczbę podłączonych użytkowników. Także tutaj możemy liczyć na obsługę 32 urządzeń, więc hotspot spokojnie poradzi sobie zarówno w trakcie rodzinnych wakacji, jak i podczas wyjazdu służbowego z zespołem.

Dodatkowym atutem M7750 jest slot na kartę microSD (do 2 TB), który zamienia urządzenie w mobilny magazyn danych. To świetne rozwiązanie dla osób, które robią dużo zdjęć czy wideo w podróży – pliki można łatwo przechowywać i udostępniać bez konieczności korzystania z chmury. Zarządzanie ułatwia aplikacja tpMiFi dostępna na Androida i iOS.

TL-WR3002X – wszechstronny router podróżny

Trzecia propozycja TP-Linka to coś więcej niż klasyczny hotspot – to gigabitowy router podróżny Wi-Fi 6 AX3000. Jego największą zaletą jest wszechstronność. TL-WR3002X obsługuje aż 7 trybów pracy, w tym router, hotspot, punkt dostępowy, modem 3G/4G przez USB, wzmacniacz sygnału, klient czy tethering USB. W praktyce oznacza to, że w hotelu podłączysz go do przewodu Ethernet, w podróży wykorzystasz smartfon jako źródło internetu, a w sytuacji awaryjnej – zasilisz urządzenie z powerbanka.

Router działa w standardzie Wi-Fi 6 i oferuje prędkości do 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w 2,4 GHz. To wystarczy, by obsłużyć nawet 80 urządzeń jednocześnie – idealne rozwiązanie dla rodzin, małych zespołów czy twórców podróżujących ze sprzętem multimedialnym.

Na uwagę zasługują też funkcje dodatkowe: port WAN 2,5 Gb/s, slot microSD zamieniający router w centrum multimedialne oraz obsługa VPN (OpenVPN i WireGuard), która gwarantuje bezpieczeństwo w każdej sieci publicznej.

Wolność, która zmienia styl życia

Mobilny internet to już nie tylko awaryjne rozwiązanie, ale realna alternatywa dla tradycyjnych sieci stacjonarnych. Dzięki urządzeniom takim jak M8550, M7750 i TL-WR3002X, użytkownicy zyskują pełną swobodę – niezależnie od tego czy pracują zdalnie, podróżują po świecie, czy po prostu chcą zapewnić sobie i bliskim stabilne Wi-Fi w każdej sytuacji.

TP-Link pokazuje, że dziś dostęp do internetu nie ma granic – możemy zabrać go wszędzie ze sobą, a jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.