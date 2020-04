TP-Link HomeCare, czyli internetowy strażnik twojego domu

W dzisiejszych czasach prawie wszyscy mamy nieograniczony dostęp do internetu. Nie wszyscy użytkownicy są jednak świadomi, czyhających w sieci zagrożeń, a nawet internetowi weterani mogą czasami paść ofiarą wirusa lub działalności hakera. W takich sytuacjach warto dysponować mocną linią obrony przed szkodliwymi zjawiskami. Jest nią TP-Link HomeCare, kompleksowa usługa chroniąca urządzenia podłączone do sieci i umożliwiająca kontrolę zawartości, z którą mają styczność najmłodsi członkowie rodziny.

Wchodzący w skład pakietu HomeCare antywirus oparty jest na rozwiązaniach opatentowanych przez światowego lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Trend Micro. Zapewnia on ochronę antywirusową wszystkich sprzętów w sieci, nie tylko komputerów i smartfonów, ale także konsol i urządzeń smart home. W zakres jego obowiązków wchodzi blokowanie złośliwych witryn, obrona przed atakami i kwarantanna zainfekowanych urządzeń. Baza danych antywirusa jest na bieżąco aktualizowana; aktualnie rozpoznaje ona ponad 250 milionów zagrożeń.

Pakiet HomeCare zawiera szereg narzędzi kontroli rodzicielskiej. Administrator sieci może łatwo podejrzeć historię odwiedzanych witryn oraz ustawić filtrowanie nieodpowiednich treści. Możliwość stworzenia indywidualnych profili użytkowników pozwala na precyzyjne zarządzanie internetową aktywnością każdego członka rodziny i ustawić indywidualne limity czasowe – przydatne, jeśli nasze dzieci spędzają całe dnie w Sieci.

HomeCare przydaje się również wtedy, gdy chcemy nadać niektórym urządzeniom priorytet szybkości łącza, na przykład podłączonym do internetu komputerom. Specjalne ustawienia dla gier online i strumieniowania pozwalają natomiast uzyskać najwyższą wydajność w sytuacjach, w których inne procesy mogłyby utrudnić rozgrywkę lub oglądanie filmów.

Nowe routery TP-Link z WI-FI 6

TP-LINK ARCHER AX10

Dowód na to, że routery z obsługą nowego standardu Wi-fi 6 nie muszą być drogie. Archer AX10 osiąga wysokie prędkości sięgające 1 201 Mb/s w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w 2,4 GHz. Wsparcie dla technologii OFDMA ułatwia wielu urządzeniom korzystanie z jednego pasma Wi-fi jednocześnie, a beamforming kieruje połączenie bezpośrednio do urządzenia, zwiększając jego zasięg i stabilność. Ponadto router otrzymał gigabitowe porty Ethernet.

400 PLN

TP-LINK ARCHER AX50

To idealny router do inteligentnego domu. Dzięki zastosowaniu procesora Intel Home, maksymalne prędkości połączeń sięgają imponujących 2 402 Mb/s. Technologia OFDMA umożliwia mu płynną współpracę nawet z 256 urządzeniami naraz, a beamforming zapewnia wysoką jakość każdego połączenia. Target Wake Time to funkcja zaprojektowana z myślą o urządzeniach smart home, pozwalająca na ich czasowe usypianie. Na dodatek router otrzymał wsparcie dla HomeCare.

700 PLN