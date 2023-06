Pomocna muzyczna dłoń

W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przykłada się do jakości dźwięku. Dlatego też częściej decydujemy się na sprzęt audio, który zapewnia nam doskonałą jakość dźwięku w całym domu.

Ważne jest, aby wybierać audio, które spełni nasze potrzeby i oczekiwania. Warto zwrócić uwagę na jakość poszczególnych elementów, ich moc czy przeznaczenie, choćby w przypadku głośników zewnętrznych. Dobrze dobrana instalacja audio pozwoli nam cieszyć się doskonałym dźwiękiem przez wiele lat.

Instalacje audio mają wiele zalet. Przede wszystkim pozwalają na uzyskanie doskonałej jakości dźwięku, co jest szczególnie ważne w przypadku muzyki czy filmów. Dzięki nim możemy cieszyć się wspaniałą atmosferą i w pełni oddać się słuchaniu i oglądaniu.

Czym jest instalacja audio?

Najczęściej instalacje audio to przygotowane na etapie remontu, budowy domu czy mieszkania połączenia kablowe poprowadzone i „schowane” w ścianach czy suficie. W ten sposób zachowujemy estetykę pomieszczenia, nie tracąc na funkcjonalności. W czasie przygotowywania instalacji audio ważny jest również wybór głośników. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chcemy, aby głośniki były widoczne czy zależy nam na tym, aby nie zajmowały miejsca na podłodze. W drugim przypadku warto zdecydować się na głośniki instalacyjne (schowane w ścianie lub suficie), które nie absorbują w żaden sposób przestrzeni pomieszczenia.

Jaki system audio wybrać do swojego domu?

Wszystko zależy od tego, do czego będziesz go używać. Jeśli większość wolnego czasu spędzasz na oglądaniu filmów czy seriali, zdecyduj się na zestaw kina domowego. Jeśli przede wszystkim słuchasz muzyki, masz dwa wybory. Zestaw multiroom z łatwością wypełni cały twój dom najlepszej jakości dźwiękiem. Zestaw stereo będzie dobry dla osób, które chcą genialnego dźwięku w wypoczynkowej części swojego domu czy mieszkania. Współczesne rozwiązania pozwalają iść dwoma drogami. Klasyczną, kiedy cały sprzęt połączony jest ze sobą przewodami, ale łatwiej go schować w ścianach i działa stabilniej, oraz nowoczesną, bezprzewodową opcją, którą wystarczy podpiąć do prądu i w banalnie prosty sposób połączyć w całość za pomocą smartfona.

Bezprzewodowe kino domowe

Do takich sytuacji stworzony został system multiroom. Marki takie jak Sonos, Denon czy Bang & Olufsen stworzyły dedykowane linie produktów, które potrzebują jedynie zasilania, aby stworzyć w dowolnym pomieszczeniu kino domowe lub cały ekosystem, szczelnie wypełniając każde pomieszczenie najlepszej jakości dźwiękiem. Poszczególne elementy całego systemu łączą się ze sobą bezprzewodowo i powalają w łatwy sposób udostępniać na nich treści dostępne w popularnych serwisach streamingowych czy też radia internetowe.

Czym są głośniki instalacyjne, czyli głośniki CI?

Do głośników instalacyjnych należą wszystkie głośniki, które wbudowuje się w ścianę czy sufit. Producenci dostarczają obecnie rozwiązania, dzięki którym wypełnisz pomieszczenie nieskazitelnej jakości dźwiękiem, nie zabierając żadnej przestrzeni z całej jego powierzchni. Nowoczesne kina domowe to kombinacja ściennych i sufitowych głośników, które nie odbiegają niczym od standardowych kolumn głośnikowych. Wśród najlepszych producentów głośników są takie marki jak: Focal, Dali, Canton, Sonus Faber oraz Polk Audio.

Jak zbudować system audio?

Aby zbudować system audio, potrzebujesz przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego będzie ci on potrzebny oraz czego od niego oczekujesz? Czy skupiasz się na muzyce, czy będziesz oglądać głównie filmy lub seriale? Znając odpowiedzi na te pytania, możesz skontaktować się z firmą świadczącą usługę konsultingową w świecie audio. Jedną z nich jest dystrybutor Horn Distribution, pod którego szyldem działają uznane salony Denon Store i Audio Forum. Tamtejsi eksperci mogą podpowiedzieć, z jakich komponentów powinien składać się wymarzony zestaw audio, oraz na co zwrócić uwagę.

Fachowcy pracujący w tych salonach przeprowadzą cię przez cały proces, od ustalenia twoich potrzeb i oczekiwań, po instalację sprzętu w domu oraz opiekę posprzedażową, gdyby działo się cokolwiek złego. Odwiedź salony Denon Store i Audio Forum, które rozsiane są w największych polskich miastach lub odwiedź stronę www.salonydenon.pl/instalacje i wypełnij formularz kontaktowy, by konsultant mógł odpowiedzieć na twoje pytania.