Thule Elm RWF zwycięzcą prestiżowego testu ADAC

Debiutujący na rynku fotelików samochodowych Thule Elm RWF już zdobywa najwyższe laury. W najnowszym teście organizacji ADAC (5/2025), uznawanym za jeden z najważniejszych i najbardziej rygorystycznych w Europie, model montowany tyłem do kierunku jazdy (RWF – rearward facing) uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich ocenianych fotelików w swojej klasie. To ogromny sukces dla Thule, która dotąd kojarzona była przede wszystkim z akcesoriami sportowo-turystycznymi.

Thule Elm RWF, testowany z bazą Thule Alfi, otrzymał notę 2,2 („Dobry”), co jest najwyższym wynikiem w tegorocznej edycji testu w kategorii fotelików dla maluchów. Fotelik zebrał pochwały za znakomite właściwości w zakresie bezpieczeństwa, zarówno przy uderzeniach czołowych, jak i bocznych, a także za wyjątkową łatwość montażu i codziennego użytkowania. Wersja fotelika z pełnym obrotem uzyskała notę 2,8, potwierdzając solidność całego modułowego systemu.

„Zwycięstwo w teście ADAC to dowód na to, że udało nam się stworzyć system, który łączy najwyższe bezpieczeństwo z wygodą użytkowania. Thule Elm RWF, obok modelu Thule Maple, potwierdza skuteczność naszej koncepcji już przy debiucie w segmencie fotelików samochodowych” – komentuje Beatrice Råvik-Janzon, dyrektor ds. zarządzania kategorią Active with Kids w Thule.

W krajach skandynawskich foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy uznawane są za najbezpieczniejsze – nie bez powodu. Statystyki pokazują, że dzieci podróżujące w ten sposób są nawet pięć razy mniej narażone na poważne obrażenia. Thule rekomenduje, aby przewozić dziecko tyłem tak długo, jak to możliwe – i projektuje swoje produkty tak, by to ułatwić. Także wersja przodem do kierunku jazdy w systemie Thule Elm może być odwrócona, zapewniając pełną elastyczność i bezpieczeństwo w jednym.

Najważniejsze zalety Thule Elm RWF:

Najwyższe noty za bezpieczeństwo przy zderzeniach czołowych i bocznych

Intuicyjna instalacja i komfort codziennego użytkowania

Ergonomiczna konstrukcja i brak szkodliwych substancji chemicznych

Thule rozwija kompleksowy system fotelików, który obejmuje m.in. model dla niemowląt Thule Maple – także nagrodzony w testach ADAC jesienią 2024 roku. Oba foteliki, w połączeniu z bazą Thule Alfi, tworzą spójny, bezpieczny system przeznaczony dla dzieci w różnym wieku – od narodzin aż do ok. czwartego roku życia. Całość opiera się na wspólnej filozofii: bezpieczeństwo zaczyna się od poprawnego montażu.

Testy ADAC przeprowadzane są przez niemiecki automobilklub i należą do najbardziej kompleksowych na świecie. Ocenie podlegają m.in. bezpieczeństwo podczas zderzeń (50% końcowej oceny), łatwość obsługi (40%), ergonomia (10%) oraz bezpieczeństwo chemiczne. Skala jest odwrotna niż w szkołach – im niższa ocena liczbowo, tym lepiej (np. 0,6–1,5 = „Bardzo dobry”, 1,6–2,5 = „Dobry”).

Dla rodziców szukających niezawodnego i przyszłościowego rozwiązania na lata – Thule Elm RWF to wybór, który łączy szwedzki standard bezpieczeństwa z codzienną wygodą.