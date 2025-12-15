Thule Allax Double: bezpieczne miejsce dla psów, spokojna głowa dla kierowcy

Podróżowanie z psem samochodem wciąż bywa kompromisem między wygodą a bezpieczeństwem. Thule – marka, która od lat buduje swoją reputację na sprzęcie dla aktywnych – postanowiła ten kompromis zlikwidować. Nowa podwójna klatka Thule Allax Double została zaprojektowana tak, by chronić nie tylko psy, ale też ludzi na przednich siedzeniach. I robi to w sposób, który bardziej przypomina motoryzacyjną inżynierię niż zwykłe akcesorium „dla pupila”.

Allax Double to klatka dla dwóch psów, którą w razie potrzeby można szybko zmienić w jedną, dużą przestrzeń dla jednego czworonoga – wystarczy wyjąć ścianę działową. Co więcej, przegrodę da się ustawić pod kątem, dzięki czemu jeden pies może mieć więcej miejsca niż drugi. To drobiazg, ale każdy, kto podróżuje z psami o różnej posturze, wie, jak bardzo takie detale potrafią ułatwić życie.

Najważniejsze dzieje się jednak tam, gdzie zwykle kończy się marketing, a zaczyna fizyka. Thule Allax Double została przetestowana zderzeniowo we własnym centrum testowym marki i certyfikowana przez TÜV SÜD. Kluczowym elementem konstrukcji jest innowacyjna strefa zgniotu, która zapewnia dodatkowe 11-17 cm przestrzeni bezpieczeństwa nawet wtedy, gdy klatka ustawiona jest w najpłytszej pozycji. Podczas uderzenia tylnego strefa ta kompresuje się, pochłaniając energię i chroniąc psa przed gwałtownym przeciążeniem.

Thule zadbało też o codzienny komfort – zarówno zwierząt, jak i ich opiekunów. Dwa niezależnie otwierane drzwi pozwalają wprowadzać i wyprowadzać psy osobno, a mechanizm z amortyzatorem gazowym sprawia, że otwierają się i zamykają płynnie, bez szarpnięć i hałasu. Wbudowane zamki zwiększają bezpieczeństwo, a okienka i otwory wentylacyjne zapewniają dobrą widoczność i stały kontakt wzrokowy z pupilem.

Klatka dostępna jest w czterech rozmiarach i oferuje regulowaną głębokość, dzięki czemu można ją dopasować do bagażnika bez nerwowego upychania sprzętu. Zaokrąglone krawędzie, solidne taśmy mocujące i sztywna konstrukcja eliminują drgania i niepożądane dźwięki podczas jazdy – Allax Double nie brzęczy, nie skrzypi i nie przypomina prowizorki.

Na koniec coś, co może się nigdy nie przydać – ale dobrze wiedzieć, że jest. Klatka została wyposażona w klapę ewakuacyjną, którą można otworzyć z tylnego siedzenia, jeśli dostęp od strony bagażnika okaże się niemożliwy. To kolejny przykład myślenia „co, jeśli…”, które w produktach Thule widać od lat.

Thule Allax Double to sprzęt dla osób, które traktują podróż z psem tak samo poważnie jak podróż z pasażerem. Bezpieczeństwo, cisza, elastyczność i solidne testy zamiast pustych obietnic. Jeśli auto jest dla Ciebie przestrzenią wspólną – również dla czworonożnych towarzyszy – to jedno z najbardziej sensownych rozwiązań na rynku.